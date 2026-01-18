網購陷阱多 別買安眠藥

隨著網路購物日益普及，不法分子也趁機透過社群媒體（如Line、臉書）或境外網站上，假冒知名藥局或原廠名義，販售來路不明的產品，甚至非法販售第四級管制藥品（毒品），例如安眠藥「使蒂諾斯（Stilnox）」。

食品藥物管理署提醒，使蒂諾斯的主要成分為Zolpidem，屬於第四級管制藥品，同時亦列為第四級毒品。依相關規定，管制藥品限供醫藥及科學上用途，且屬於醫師處方用藥，民眾如因疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應，若使用來源不明或非法取得之藥品，即可能涉及《毒品危害防制條例》所稱之毒品，須負相關法律責任。

食藥署呼籲，民眾如有失眠困擾，應尋求醫師專業診治，釐清病因，並依照醫囑正確服用藥品，必要時搭配心理或支持性治療，才能有效改善睡眠問題。若對用藥有任何疑問，應向醫師或藥師諮詢，切勿輕信網路或社群媒體等非法通路所販售之來路不明產品，以免遭受詐騙。

此外，使用來源不明藥品，不僅可能對健康造成嚴重危害，透過網路或社群媒體非法買賣使蒂諾斯等管制藥品，亦已違反《毒品危害防制條例》，一經查獲，將移請緝毒機關偵辦，食藥署再次提醒民眾，切勿以身試法。