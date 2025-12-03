▲ 網購陷阱滿天飛 警教「三查一不」心法防踩雷。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】動動手指就能把錢錢變成喜歡的樣子，你是否也享受過網路購物的便利？根據統計，儘管假網拍詐騙的財損金額並非最高，卻已成為民眾最常誤入的詐騙陷阱。臺中市政府警察局第三分局副分局長鄭又銘於12月2日受邀參與警察廣播電臺中台「945會客室」節目，在「講話有內容」主持人蔣蓉的帶領下，特別針對假網拍詐騙分享防範心法，也提醒隨著天氣轉涼，切勿心存僥倖酒後駕車，與用路人共同度過一段充實的時光。

廣告 廣告

根據內政部警政署打詐儀表板統計，今（114）年11月詐騙案件受理數達13,559件，財損金額近60億元，其中「網路購物詐騙」受理數4,054件，為最常見的受害類型。隨著網購成為現代人的日常，詐騙集團也看準此一「商機」，不僅買家受害，就連賣家也可能成為目標，無論是假冒真實購買證明的照片、偽裝限量商品製造緊迫感，只要稍不留意，便可能落入圈套。鄭副分局長提醒，社群平臺上宣稱限量、超難搶的商品廣告，或一頁式購物網站，都可能與詐騙集團一線相連，一旦匯款，對方往往就此消失無蹤。

為此，鄭副分局長提供「三查一不」防範口訣，請民眾購物前花3分鐘，「查網站真偽」、「查價格合理性」、「查賣家評價」，並嚴守「不跳離平臺」的原則，都能讓網路購物買得痛快又安全。

隨著天氣轉涼，冬季氣息逐漸濃厚，正是強化酒駕宣導的關鍵時機，鄭副分局長指出，第三分局今年截至目前已取締酒駕372件，執行成效良好，將持續透過多盤多檢的勤務攻勢，採全天候、分散式與機動巡守策略，全力嚇阻心存僥倖的駕駛人。同時也呼籲提供酒精飲料的店家等相關營業場所善盡社會責任，從源頭協助提醒民眾，如餐敘有飲酒需求，務必選擇指定駕駛、親友接送、計程車或其他大眾運輸，確保盡興也平安回家。節目尾聲，鄭副分局長特別感謝警察廣播電臺提供宣導平台，讓民眾更了解當前警政工作的重點，讓民眾對於警察的服務及用心更有感。