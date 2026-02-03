網購雨衣印雲林縣政府工務處 政風室一查「已停產12年」

中部中心/蔡松霖 雲林報導

雲林縣政府集體採購公務用雨衣，給員工使用，但是卻有民眾在網路平台發文，指出購買知名品牌雨衣，到貨卻印有公務機關的名稱，難道是錄取了公務員嗎？縣府一查，雨衣已停產12年，政風室正在調查，希望釐清真相！





雲林縣政府交通工務局的員工，遇到颳風下雨要外出處理公務，會套上這件雨衣，亮綠色的，不過，比較資深的員工，有的還留著這一件！交通工務局2年前改制之前，原名"雲林縣政府工務處"，10多年前，向國內大廠，集體採購了61套的兩件式雨衣，單價每套1500元！

雲林縣政府原工務處雨衣疑外流。卻有網友PO文，最近在網路買了一件雨衣，到貨後就是這個版型，寫著"雲林縣政府工務處"，讓買家傻眼！民眾怎麼會買到古董級的雨衣？雲林縣政府政風室在查！

雨衣廠商指出，這款雨衣早在12年前就已停產，也早就沒有庫存。縣府考量雨衣印有公務機關名稱，如果遭到有心人士利用，恐怕有冒充公務人員的疑慮，將主動釐清民眾實際購買來源。





