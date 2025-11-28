網購髮夾桌墊塑化劑超標 消基會呼籲政府把關通路

消基會28日公布調查指出，有2件從網購平台上購置的「小女孩可愛髮夾」及「淡綠色皮革桌墊」經檢驗後違反塑化劑相關標準，消基會後續將發函予主管機關。消基會呼籲，政府應要求網購業者揭露商品標示資訊，才能落實資訊透明，幫助消費者選購商品。

調查顯示，10件日用品中由蝦皮上購買的「淡綠色皮革桌墊」、「小女孩可愛髮夾」應分別符合CNS15527（事務文具用品一般安全要求）與CNS15503（兒童用品一般安全要求）規定，塑化劑卻均超標。

廣告 廣告

此外，寵物用品並沒有相關標準可供參考，若以兒童玩具標準來看，檢驗11件寵物用品及玩具則有5件超標兒童玩具塑化劑標準。消基會呼籲，農業部僅訂定寵物食品標準，但寵物玩具卻只能適用一般商品標準，呼籲應盡速訂定保護毛小孩。

另依《商品標示法》規定，商品應標示品名、廠商、成分、製造日期等資訊，據調查指出，21件有16件涉嫌違反商品標示法，甚至連品名都沒標。消費者報導雜誌發行人胡峰賓說，經限期改善未改善可處至少2萬元罰鍰。

消基會董事長鄧惟中說，此次檢驗後發現桌墊及髮夾塑化劑有塑化劑超標問題，更有多件連標示都沒做好，政府不能因為商品來自國外就沒有約束力，更不能放任平台販售無標示產品，呼籲政府應把關通路。

勞動部近日預告《外送員權益保障及外台管理法》草案，消基會28日呼籲，草案欠缺聆聽消費者與店家意見，將導致成本全面轉嫁，改由消費者「埋單」、店家也要承受高抽成壓力，憂心會更不公平。