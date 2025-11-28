網購「假護理師證書」應徵成功 她報到2天心虛自首
一名化名小美的女子透過網購平台購買偽造的護理師國考證書及大學學位證書，今年5月成功應徵南部某醫院護理師職位並獲錄取。她在6月初報到上班，但僅工作2天後，就主動前往台南地檢署自首。台南地院日前審理此案，依行使偽造特種文書罪判處小美拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。
根據判決書記載，小美分別在2022年9月及2024年6月間，透過網購平台購買考試院考試及格證書（考試類科：護理師）、護理師證書及某國立科技大學學士學位證書各1份。今年5月間，她持這些偽造證書前往南部一間醫院面試護理師工作，向面試人員謊稱自己持有護理師證書、畢業於國立科技大學，成功取得面試人員信任並通過錄取。
小美在同年6月初前往醫院報到，並繳交相關證書文件。然而報到僅僅2天後，她就自行前往台南地檢署投案自首。醫院方面在向考試院查詢後，發現小美根本未曾取得護理師國考證書，謊言因此被戳破。
台南地院法官在審理時認為，小美明知自己未通過護理師國家考試、未領有護理師證書，也未取得該科技大學學士學位，卻持假證書應徵醫院護理師職位，行為確實不妥。法官表示，考量小美到職時間短暫，未因無法勝任工作而造成他人生命、身體危害，但醫療護理業務具有高度專業性，攸關他人性命及健康，不應給予過輕懲罰，避免她未來抱持僥倖心態再犯。
最終法官依行使偽造特種文書罪，判處小美拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。緩刑期間小美須接受保護管束，並需向特定機構提供40小時義務勞務。全案仍可上訴。
