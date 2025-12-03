網購+商圈沒落？士林「運動名店」宣布年底熄燈

台北士林夜市有知名運動用品體驗店，無預警宣布將在年底正式熄燈。（圖／東森新聞）





台北士林夜市就有知名運動用品體驗店，無預警宣布將在年底正式熄燈，消息一出，讓不少老顧客相當惋惜，因為有前員工透露，士林夜市的運動用品店，過去全盛時期，假日一天就能賣出上百雙球鞋，遇上節慶單日營業額，甚至一度衝破五十萬元，但如今網購衝擊、再加上高租金，加上商圈沒落，讓實體運動名店撐不下去。

各式服飾配件巧妙搭配，整體造型帥氣逼人，這是知名運動品牌，士林品牌體驗店的宣傳畫面，不過最近卻被不少民眾發現，店家已悄悄公告，即將歇業。

鐵門外，貼上大大的BYE BYE大出清紅色布條，位在台北士林夜市裡頭的運動用品店，宣布將在年底熄燈，消息一出，也讓不少民眾感到震驚。

民眾：「我覺得沒辦法就是市場變化，我固定要的顏色，還是．．．實體店面一定沒有，都被鞋頭拿走了，那你只能去實體門市試，認真講就是試鞋型這樣，我覺得做生意就有賺有賠，對呀不是每一間店開，都可以那麼順。」

這家運動用品體驗店，算是士林夜市的亮點之一，過去就連世大運美國籃球隊也曾經造訪過，不過最近卻宣布歇業，店家也在社群平台，發布公告證實即將熄燈，附近攤商感到震驚，也分析可能關店原因。

附近攤商：「跟疫情比起來當然比較好，可是跟疫情前比起來的話還是有差，應該（差）至少2－3成有啦，因為有些房東也不願意降租，所以其實相對成本壓力還是在。」

球迷留下收藏的喬登鞋，就是士林夜市買來，全盛時期士林運動用品店就有好幾家，人氣相當旺，曾經在球店工作的人透露，在最顛峰時期，假日一天就能賣出上百雙球鞋，節慶檔期，單日營業額甚至一度衝破50萬元，但近年來士林夜市人潮降溫，再加上租金居高不下，另外民眾消費習慣也改變，畢竟線上折扣多，價格更優惠，對消費者來說，省錢又方便，消費習慣變，加上近年來，士林夜市人潮不如以往，買氣明顯降溫，如今宣布熄燈，不只是一家店退場，也反映出，夜市商圈正在面對的現實挑戰。

