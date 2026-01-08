網購「大正百保能」中藥味驚覺假貨！4處辨真偽 日、台版成分大不同

日本知名感冒藥「大正百保能」出現仿冒品，日前有民眾在網路上購買藥粉後，發現入口後帶有淡淡中藥味，驚覺買到假貨，專家提醒，仿冒品在外盒包裝上的排版與字體都跟正品不同；另外內袋的有效期限與列印方式也不一樣，此外，由於台灣與日本販售的商品成分並不一樣，因此建議民眾從官方管道購入才有保障。

有中藥味？民眾網購大正百保能驚覺是假貨

日本藥品「大正百保能」主打能緩解感冒的不適感，是不少民眾赴日旅遊的必買清單，如今有人在網路上購買，卻買到仿冒品，日本旅遊部落客林氏璧表示，發覺跟自己以前吃的味道不一樣，外面的外盒包裝還有裡面小袋包裝，其實都有微細的差別。

廣告 廣告

真假比一比，外觀都是黃色包裝，乍看之下難以分辨，藥廠「大正製藥株式會社」也在官網說明辨識方式，首先是外盒底部字體不同；外盒側面條碼數字的排版及字體也不同；仿冒品的說明書右下角沒有列印版本編號；最後是內袋上正品的生產編號及有效期限是鋼印標記，摸起來有凹凸感，仿冒品則是印刷上去的。

「大正百保能」真假辨別。圖／台視新聞

醫師也指出，台灣和日本的「大正百保能」成分大不同，日本版含有「二氫可待因」成分，這種類鴉片藥物在台灣列為管制藥品，台灣則改為較無成癮問題的「右美沙芬」成分。

日本、台灣版大正百保能「成分」不同。圖／台視新聞

因此民眾如果購買來路不明的藥品，不僅達不到藥效，還可能面臨健康風險。

大正百保能「日版、台版」成分大不同 當心觸法

整合醫學專科醫師姜冠宇表示，劑量比如說像可待因超量的話，可能會讓一個人意識產生改變，甚至是有走路跌倒的風險在。

而律師周雅文則說，未經核准擅自輸入藥品，法律上是屬於禁藥，輸入者違反藥事法可處10年以下的有期徒刑，如果明知道是假藥品而販賣的話，則可以處7年以下的有期徒刑。

食藥署也指出，如果購買未經核准、擅自輸入的藥品，恐怕會面臨刑責，建議民眾透過正規通路購買，以免傷身又觸法。

台北／王孜筠、盧柏璁 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導