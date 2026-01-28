網購「小型焚化爐」燒垃圾省錢？恐關5年＋併科1500萬罰鍰

記者高珞曦／綜合報導

年關已近，許多民眾著手大掃除，大型廢棄物清運又是1筆可觀費用，不過新竹市環保局提醒，民眾切勿聽信不實廣告購買來路不明的焚燒設備，若未經主管機關許可私設焚化設備，最重可處5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰鍰。

網路出現小型焚化設備販售訊息，宣稱可節省廢棄物清運費用，但私設相關設備恐面臨最高5年以下有期徒刑與併科罰鍰1500萬元以下。（示意圖／非當事物品／取自Unsplash）

農曆春節將至，廢棄物清運需求增加，最近網路購物平台有商家販售未具空氣汙染防制設備的「小型焚化爐」，且宣稱可協助事業或農戶節省廢棄物清運費用。

對此，新竹市政府環保局長江盛任提醒，任何廢棄物焚化設施均須符合嚴格的汙染排放標準，但這些網路販售的小型焚化爐若未裝設必要之空氣汙染防制設備，如集塵、洗滌與戴奧辛過濾等，燃燒過程容易產生大量細懸浮微粒（PM2.5）、戴奧辛（Dioxin）或重金屬等劇毒物質，嚴重影響人體健康與環境。

如未經主管機關許可，私製設置焚化設備者，涉犯《廢棄物清理法》，最重可處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元新台幣以下罰鍰，同時也涉及違反《空氣汙染防制法》，違法設置及操作焚化設備者，最高可處2000萬元罰鍰，且可勒令停工。

環保局提醒，不論是事業或農戶，廢棄物處理應依法委託政府核准之合法廢棄物清除、處理或再利用機構處理，確保處理流程符合法令規定。民眾如有發現非法設置小型焚化爐或焚燒廢棄物行為，或於網路上看到疑似違法販售焚化設備情形，請立即通報公害污染陳情專線0800-066-666。

