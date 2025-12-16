網購「棉花棒」竟違法？小心6萬元噴飛！

生活中心／李筱舲報導



隨著網路購物盛行，有些用品下單前仍須留意購買數量，否則恐觸法受罰。近日，南投縣政府衛生局指出，有民眾因超量購買「醫用棉花棒」，違反《醫療器材管理法》，遭裁處新臺幣6萬元罰鍰，看似日常生活用品的棉花棒，竟屬於醫療器材。





網購狂下單「棉花棒」竟然違法？以為是生活用品「遭罰6萬」荷包君噴飛

南投縣衛生局指出，近日民眾從境外網站超量購買醫療器材的案例愈來愈多。（圖／翻攝自臉書粉專《南投縣政府衛生局 》）

南投縣衛生局表示，民眾從境外網站超量購買醫療器材的案例愈來愈多，甚至有民眾因購買棉花棒就被裁罰，許多民眾對於「棉花棒限量」感到訝異。事實上「醫用棉花棒」屬於醫療器材，並非一般生活用品。依規定，個人自用半年內購買數量不得超過200支，若超過上限，須向衛生福利部食品藥物管理署提出專案申請，否則即屬「違法輸入」。南投縣今年已查獲5起違規案件，裁罰金額合計30萬元，相關違規商品也全數依法沒入並銷毀。

網購狂下單「棉花棒」竟然違法？以為是生活用品「遭罰6萬」荷包君噴飛

南投縣衛生局也提醒，《醫療器材管理法》適用於一般民眾，若有網購醫療器材的需求，民眾需多加留意，以免誤觸法規。（圖／翻攝自臉書粉專《南投縣政府衛生局 》）

衛生局指出，醫療器材攸關民眾健康與安全，其製程涉及材質、品質與滅菌等嚴格檢驗，並非價格低廉可隨意購買，尤其團購風氣盛行，民眾稍有不慎便可能誤觸法規。衛生局也提醒，《醫療器材管理法》同樣適用於一般民眾；依規定，意圖販售或供應醫療器材者，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣1000萬元以下罰金；未經核准擅自製造或輸入醫療器材，則可裁處6萬元至200萬元罰鍰。

