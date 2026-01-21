網購「線上祈福＋黃金紅包」掀熱潮

記者古可絜／綜合報導

農曆丙午赤馬年倒數，momo購物網觀察今年民眾在祈求平安之餘，對「招財」的需求更勝以往，受惠於年節買氣增溫，「宗教祈福」與「開運保值」兩大類別買氣增長，其中免排隊的「線上點燈」服務預估業績年增2成；黃金類商品在保值議題帶動下，整體銷量年成長逾40%，生肖開運金飾亦激增35%。瞄準需求，momo集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮及雨揚老師等知名廟宇與名師，打造最強線上祈福陣容，並同步推出《馬年迎新春》活動，消費滿額登記即有機會獲得「風水布簾」與「葫蘆五帝錢」。

momo進一步分析，線上點燈需求將於農曆年前兩週進入最高峰，預估將推升相關業績年成長20%。在眾多宮廟服務中，由百年古剎「鹿港天后宮」穩坐銷售冠軍，今年1月至今已囊括momo站上點燈總銷量5成，進一步剖析燈種偏好，消費者首重祈求流年平安與前途順遂，帶動「太歲燈」與「光明燈」買氣最旺，兩者合計銷售佔比近7成；而針對特定需求的「姻緣燈」、「拜斗燈」及助攻考運的「文昌燈」亦有穩定支持者。此外，「大甲鎮瀾宮」消災解厄安太歲法會與「雨揚老師」招財法會，也因名氣加持與信眾基礎深厚而廣獲好評。

除祈福點燈，「黃金」成為今年辦年貨的超級黑馬。統計近一個月站上黃金類商品銷售年增逾40%，其中主打低門檻、可積少成多的「小金豆」、「小金條」最受小資族與存股族青睞，年成長幅度高達55%；而兼具佩戴與開運功能的黃金手鍊、項鍊亦有35%成長。

針對傳統保值需求，推薦「點睛品」Charme mini馬騰富貴串珠、「周大福」木馬祝福錢幣掛墜，以及獨家與白沙屯媽祖聯名的「元大珠寶」馬年金塊金條；針對年輕Z世代，則主打「話題IP聯名」，包括萌翻全網的「周大福」吉伊卡哇聯名黃金金章紅包，以及「點睛品」推出哈利波特授權的金探子耳環，成功以「顏值」與「保值」雙重優勢，全方位收服跨世代荷包。

迎接赤馬年開運熱潮，momo《馬年迎新春》集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮等線上點燈服務，並同步精選開運金飾與年節祈福商品。（momo購物網提供）