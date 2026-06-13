網購「菩薩金像」想中樂透 恆春警方、超商聯手保住月薪3K男血汗錢
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕網路詐騙層出不窮，連神明也敢冒用！屏東縣恆春警分局日前與轄內超商聯手，成功攔阻一件金額達6萬9千元的宗教詐騙案。一名月薪僅3萬元的男子，誤信網路「宗教大師」誆稱購買4個加持過的「菩薩分身金像」，就能帶來偏財運、穩中280萬元樂透彩。男子深信不疑前往超商取貨付款，所幸機警店員察覺包裹重量有異、主動報警，與趕到的員警聯手戳破騙局，幫男子保住2個多月的血汗錢。
恆春警分局調查，這名被害人日前在網路上結識一名自稱「大師」的網友，對方見他對財運有所渴求，便開始天花亂墜地推銷，聲稱只要花費6萬9千元迎請4尊加持聖物，就能大發偏財，甚至連樂透中獎金額都精準預言。被害人一時被財迷心竅，立刻下單訂購。
10日晚間20時許，被害人前往超商準備付款領取包裹。周姓店員在經手時，敏銳發現包裹重量與其宣稱的「金像」內容物明顯不符，懷疑是詐騙陷阱，隨即一邊拖延時間、一邊透過「全民打詐一點通」管道向警方通報。
恆春分局員警趕赴現場後，耐心向被害人分析此為典型的「假宗教名義」詐騙手法。被害人這才如夢初醒，驚覺自己差點把2個多月的薪水送給詐騙集團，直呼：「本想求偏財，差點變漏財！」
恆春分局長郭懷澤表示，警力有限而民力無窮，恆警持續與轄內超商、銀行保持密切聯繫，店員或行員只要發現異狀，均可利用「全民打詐一點通」QR-CODE或電話報案。呼籲民眾切勿輕信網路上素未謀面的陌生人，有疑問應撥打165反詐騙專線求證。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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