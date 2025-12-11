網購「這類商品」要注意 下場恐賠「200萬」！

生活中心／尤乃妍報導

許多人為了撿便宜，會網購或從國外購買醫療用品，但高雄市衛生局提醒，114年統計至11月底止查獲個人或公司違法輸入醫療器材共52件，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅等。均依違反《醫療器材管理法》第25條相關規定，遭罰6萬至200萬元罰鍰，因此呼籲民眾購買前應先熟悉相關規定。









出國旅遊、網購小心「這8種」醫療用品！撿便宜恐吞「200萬罰單」

衛生局為了把關醫療器材來源合法，嚴格規定網購、國外進口限制，民眾購買前應多留意以免遭罰。（圖／擷取自高雄市政府衛生局）

為把關醫療器材來源合法，高雄市政府衛生局配合海關攔檢未經核准擅自輸入醫療器材。114年統計至11月底止查獲個人或公司違法輸入醫療器材共52件，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅，除此之外，民眾日常使用的OK繃、液體OK繃、棉花棒、衛生棉條、保險套、眼鏡、日拋隱形眼鏡、醫用口罩等也都屬醫療器材。民眾攜帶或網購這8種醫材入境，可採用便捷通關免申報，每人每半年每樣貨品以1次為限，且有數量限制、僅限自用，不能轉賣或轉讓，數量超過須向衛生福利部食品藥物管理署申請「醫療器材專供個人自用」。

轉賣國外購買的藥品給他人將依違反藥事法第27 條第1項規定，處新臺幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。（圖／擷取自高雄市政府衛生局）

衛生局表示，今年攔檢到違法輸入醫療器材以個人居多，有民眾因國內外差價，自行進口玻尿酸被查獲，也有人因為國外除毛器、洗鼻器等器材較便宜因此購買自用，但都沒有依規定申請，違反《醫療器材管理法》規定裁處至少6萬元。目前僅部分醫療器材可於網路販售，且販售者須為醫療器材商或藥局，產品須於國內領有醫療器材許可證，販售者於網頁刊載醫療器材品名、許可證字號等資訊。民眾在網購或是從國外想進口醫療用品回國時，應多留意相關法規，避免向境外賣家或於國外網站購買，保障自身及家人的安全，也避免觸法遭罰。

原文出處：出國旅遊、網購小心「這8種」醫療用品！撿便宜恐吞「200萬罰單」

