網購1290元烏魚子拆開包裝卻傻眼！網見「內容物」笑翻：這詐騙挺幽默 業者無奈回應了

他網購1290元烏魚子，拆開包裝卻傻眼，網一看全笑翻：這個詐騙挺幽默。圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、「陳家烏魚子」臉書

詐騙真的無所不在！一名網友近日在臉書看到販售烏魚子的廣告後下單購買，未料商品送達並支付1290元後，拆開包裹竟發現裡面不是烏魚子，而是「番薯乾」。她多次聯繫賣家卻無人接聽，懷疑遭到詐騙，氣憤之餘呼籲民眾提高警覺，避免受騙。對此，其他網友則不禁笑翻，直呼「這個詐騙的挺幽默」。

受害者在臉書社團「爆怨公社」發文指出，當時看到FB廣告宣稱販售「烏魚子」，價格看似優惠，因此決定下單，沒想到11月28日貨送來，他也支付了1290元，打開一看竟發現是「13包蜜番薯」，他試圖打電話給賣家要求退貨，但電話無人接聽，讓她哭笑不得又非常無助。

廣告 廣告

她也奉勸社團的朋友們，如果再看到這種廣告，不要再被騙了，更表示以後不敢再透過臉書購物，「說實在的，從今以後我再也不會在FB上買東西了。」

貼文曝光，許多網友紛紛笑翻，直呼「烏魚子跟蜜地瓜還真的有點像」、「喔～我知道！『素』的烏魚子」、「想問一下『地瓜甜不甜？』」、「算有良心了，還寄地瓜乾給你！我朋友收到一塊磚頭」、「其實長很像，直接吃掉吧！」、「這個詐騙的，挺幽默」。另還有人建議原PO，趕緊打電話給物流公司，告知是詐騙就能退款。

一名網友網購烏魚子，沒想到寄來的卻是蜜番薯。圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」

烏魚子業者無奈「自己也是受害者」

根據《東森新聞》報導，事實上，不只一名受害者受騙上當，有民眾跳出來指控，收到的根本不是烏魚子，拆箱後發現裡面全是榨菜或中國醃漬食品，氣得向「店家」投訴，才驚覺自己購買的「陳家烏魚子」竟是詐騙網站假冒，連真正業者也成了受害者。「陳家烏魚子」老闆陳佳麟表示，「因為詐騙貨品錯誤，民眾求助無門，以為是我們的問題，就反過頭來找我們。最近店家臉書、官網全部被罵翻了。」

隨著冬季烏魚子產季即將開始，詐騙集團看準商機，盯上入選「台灣百大伴手禮」的陳家烏魚子，利用品牌名氣在臉書瘋狂投放廣告，不僅影片直接複製，甚至連一頁式網站的版面、商品照片、特色介紹與購買評價都完整照抄，幾乎與正版難以分辨。

以店家真正售價來說，30片烏魚子約6000元、50片約1萬元，而詐騙網站卻以「跳樓價」宣稱30片只要1590元、50片只要1890元，等於只賣原價的2到3折，如此不合理的「超低價」讓上百名消費者誤信受害。

陳家烏魚子呼籲民眾不要受騙。圖／翻攝自「陳家烏魚子」臉書



回到原文

更多鏡報報導

「夜店大亨」夏天倫遭埋伏持刀攻擊！左臂被砍15公分刀傷 疑牽涉前妻恩怨

怕被AI搶飯碗？前亞馬遜高層曝「2大生存心法」 真正決定錄取的不是經驗

20年來最嚴重天災！斯里蘭卡氣旋奪334命 居民驚魂未定泣訴「逃亡瞬間」