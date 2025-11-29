網購1290員烏魚子「送來變番薯」！網看食品照傻了：是狠人

生活中心／王靖慈報導

一名網友近日在臉書社團憤怒發文，稱自己在臉書看到烏魚子廣告，想說看著不錯來買買看，結果貨到付了1290元開箱後卻傻眼。原本期待的金黃烏魚子，竟然全部變成「蕃薯乾」！讓原PO覺得被欺騙，因此打電話找商家理論，但對方完全不接電話，讓他氣到大喊：「從今以後，我再也不會再臉書上買東西了！」。





買烏魚子竟被「掉包」變1物！他誤踩詐騙老套路崩潰嘆：再也不信臉書

網友發出寄過來的商品，表示這根本是蕃薯乾不是烏魚子。（圖／翻攝自「爆料公社一日小編」臉書粉專）





一名網友近日在《爆怨公社》發文，原PO稱之前在臉書上看見販賣烏魚子的廣告，因此嘗試下單去購買。但當貨送來後，原PO表示自己付了1290元後拿回家，結果拆開一看，發現裡面商品竟然是｢蕃薯乾」，只見畫面中的一大塊蕃薯乾被真空塑膠袋包裝著，原PO無奈的說自己一次收到13個真空蕃薯乾，並打電話去詢問商家，但讓他生氣的表示對方完全沒接電話。因此原PO表示：｢在這裡奉勸社團的朋友們，如果再有看過這種廣告，不要再被騙了。說實在的，從今以後，我再也不會再臉書上買東西了」。

買烏魚子竟被「掉包」變1物！他誤踩詐騙老套路崩潰嘆：再也不信臉書

有網友建議原PO趕緊報警。





貼文一出後，隨即引發網友關注，有網友看到後紛紛留言：「趕快報警！趕快通知物流公司把錢卡著不要給對方」、「太扯了」、「你不是第一個，也不會是最後ㄧ個被騙」、「立刻報案後拿著報案單據跟物流申請止付，很快」，還有網友認為這詐騙手法很新鮮，表示：「詐騙賣家還挺有創意的」，甚至有網友附和原PO，認同臉書上的東西真的不能買，還表示：「我也不太相信臉書，因為根本沒有實名制！一堆假帳號、殭屍帳號，又不用負責！」。





