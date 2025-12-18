【商家指南推廣專題】

近年來出國旅遊的人數大幅增加，相對的在國外遺失護照的案件也頻頻發生，促使不少人重新檢視自己包包裡的護照是否安全，台灣第一款具有全球定位的護照套品牌優佰行，也提供多樣3C配件，有MagSafe行動電源、GaN快充等產品，並以協助台灣民眾使用更便利的科技選物為初衷，細心把關產品品質，讓護照遺失不再造成旅遊煩惱。

創辦優佰行的契機，是品牌創辦人看見了將「科技」和「生活安全感」結合的香港EGO全球定位追蹤護照套，並發現台灣買不到如此實用的產品，於是他萌生「既然沒有人引進，那就讓我來做。」的念頭，開始主動聯繫香港EGO原廠，進行測試、調整，就是為了讓台灣的消費者也能享受到這份安心與便利，並擁有改變生活的科技體驗。創辦人將品牌命名為「UpperHand」，寓意為「搶先一步」，而中文名「優佰行」則代表堅持「百分百帶來優質、行之有感」的初衷。

優佰行所引進的全球定位追蹤護照套，是目前市場上唯一俱備尋找功能的護照套，可與IOS系統配對、即時追蹤定位，遺失當下可立即透過通知提醒，結合定位地圖與高頻訊號輕鬆找回護照。現在市面上很多號稱功能相似的仿品流通，但優佰行所引進的全球定位追蹤護照套，是目前唯一具備台灣NCC認證的正版商品。

市面上出現太多便宜且來源不明的3C配件，使買家常常買到品質不定的產品，產生安全疑慮。優佰行希望翻轉現況，把全球獨特、實用且具競爭力的科技商品帶進台灣，供應品質高、結構紮實、經得起長期使用的產品，避免盲目追求低價或大量鋪貨，因此獲得相當多數位遊牧族、上班族、科技愛好者的好評，成為許多人的全球定位追蹤護照套、高品質快充推薦品牌。

優佰行除了專注於旅遊配件，還有高功率充電器（GaN）、USB充電線、匙扣線，其中也很受到矚目的，就是EGO無線快充行動電源，源自太空科技的氣凝膠材質，可以將熱量有效阻隔於行動電源內部，石墨烯導熱層則能快速導出手機熱源、有效降溫，是相當暢銷的3C配件。

如果您需要購買值得信賴的MagSafe行動電源、GaN快充充電器，或是出國旅行希望藉由智能護照套，預防弄丟風險，不妨試試高科技護照套及快充推薦品牌優佰行的優選科技產品，他們的前瞻性與品質穩定度，為不少科技使用者帶來更多便利性，歡迎點選以下連結，了解更多相關資訊。

