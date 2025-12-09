網購iPhone還沒收就退貨 包裹竟在路邊被撿到

桃園一名男子在電商平台購買iPhone手機，後來申請退貨，但包裹還沒送達，物流人員卻提前兩度上門收取退貨。（示意圖／unsplash）





桃園一名男子在電商平台購買iPhone手機，後來申請退貨，但包裹還沒送達，物流人員卻提前兩度上門收取退貨，更離譜的是，包裹之後竟被民眾在路邊撿到，且已遭開封。男子向平台反映，原本只獲得300元購物金作為補償，引發網路熱議，最終平台道歉，並同意全額退費。

當事人後來與撿到包裹的民眾碰面，對方再三確認身分，才把包裹交還。撿到包裹民眾表示，是在路邊發現包裹，才會詢問男子身分證明。男子也指出，整件事最離譜的，是物流人員尚未成功配送，卻提前收走退貨，隨後包裹又不知為何遺失在路邊，甚至被打開。

男子向電商平台反映時，平台原本僅願提供300元購物金，讓他難以接受。他將經過PO上網後，引發大批網友討論。電商平台事後發聲明道歉，表示包裹是在物流作業過程中遺失，承諾將在近日內全額退款，並會加強物流監控系統，避免類似情況再次發生。

