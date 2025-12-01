「網路世代」以黑白語彙詮釋未來孤獨 弘光科大學生奪設計金獎

弘光科大學生王郁棋勇奪第四屆群馥盃圖案設計大賽金獎。（圖:弘光科大提供）

網路世代在虛擬世界中追求連結，卻日漸孤立。弘光科技大學文化設計與行銷系學生王郁棋嘗試將抽象數據轉化為視覺語言，用手機螢幕上方的顯示訊號格線來設計印花，在極簡的黑白矩形中，呈現科技便利下的冷靜與疏離。作品「網路世代」參加第四屆群馥盃圖案設計大賽獲得金獎；王郁棋說，希望透過印花符碼，提醒大家停下腳步思考真實交流與自我存在的價值，反思科技帶來的依賴與距離。



王郁棋的作品「網路世代」詮釋虛實交錯的當代孤獨感，在278件大專組作品，憑藉獨特美學與高度量產可行性，展現壓倒性專業創新設計實力，勇奪第四屆群馥盃圖案設計大賽金獎。

設計大賽的主題為「未來」，王郁棋以作品「網路世代」來銓釋為主題，作品運用密集且重複的黑白垂直矩形，營造出一種強烈的動態感和視覺殘影；圖案的連續性暗示著資訊流的永不停止，如同「網路世代」般資訊爆炸、永不間斷；行動數據訊號代表著「網路世代」對外的連結，包括數據加密、傳輸和解碼。



王郁棋進一步說明，純黑白設計極大地簡化了印刷和製造過程，減少了色差問題，無論是數位印刷、絲網印刷或電繡編織，都能以最低的油墨或染料成本實現最高度的圖案還原，符合大規模、低耗能的量產需求。而且四方連續圖結構的重複性和無縫性使其能無限延伸，完美適用於各類產品表面。

指導老師宋智皓分析指出，王郁棋的作品圖像非常中性，在大眾流行的接受度會比較高，於商品應用上可以更為廣泛多元，他認為這是能夠勝出的其中一個重要因素。