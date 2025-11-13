網路互嗆談判醫院旁開槍！31歲嫌遭警追捕壓制法辦

台南市 / 綜合報導

台南麻豆新樓醫院停車場，11日清晨7點多，傳出槍響，警方追查發現是兩派人馬網路起糾紛，談判過程中，雙方不僅車輛互相追撞，其中一方，還對空鳴槍，驚動附近住戶，警方獲報追查，當天晚間在學甲區，將涉嫌開槍的31歲莊姓犯嫌當街緝捕，後續依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

追捕員警(聲源)說：「一個跑去旅社，跑去旅社。」夜晚街頭傳來警車聲響，員警高喊有人跑了之外，還有人，被壓制在地，而趁隙落跑的犯嫌，不敵大批警力，沒多久後，被警方狼狽逮捕上銬，原來他，涉嫌開槍恐嚇。

附近住戶VS.記者說：「他們2個本來就有糾紛了，這樣子，對，所以他們自己有報警，這樣子，(2個都沒有下車嗎)我不清楚，因為那個時候很早，就有蠻多人就是有聽到聲音的。」附近住戶說：「聽到聲響就出來看以為是車禍。」附近住戶回憶當時聽見的聲響，竟然是有人開槍，實在驚恐。

事發就在11日清晨7點多，兩派人馬，疑似雙方在網路有糾紛，才會相約，到麻豆新樓醫院停車場談判，過程中，車輛不僅互相攔阻衝撞，31歲莊姓犯嫌，更是對空鳴槍，警告意味濃厚，這一槍響也讓警方不敢大意，短短12小時內，在學甲區攔截圍捕。

麻豆分局副分局長劉行五說：「隨即成立專案小組查緝並於12小時內，聯合學甲分局警力，成功在台南市學甲區，將涉嫌開槍的莊姓男子圍捕到案。」遭警方緝捕過程，車輛還搜出當時作案槍枝，現在莊姓犯嫌，也被依照違反槍砲彈藥刀械管制條例，等罪嫌移送法辦，只是人來人往的醫院旁停車場，卻傳來槍響，幸好沒有無辜民眾受到波及，否則後果不堪設想。

