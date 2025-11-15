網路交友盛行 金牌媒人婆嘆年輕人眼光高、媒合率低

林伍珠是大甲金牌媒人，作媒超過50年。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣邁入少子女化社會，加上時代演變跟網路交友盛行，傳統媒人行業逐漸式微，台中市府近年曾開辦「媒人養成班」，海線大源建材行老闆娘林伍珠與大成五金行老闆娘顏楊來好，都是大甲與清水地區金牌媒人婆，她們坦言隨著時代演變，越來越少未婚男女上門媒合，條件與眼光也越來越高，媒合率大幅降低。

82歲林伍珠在大甲市區開業多年，50多年來，共媒合逾百對新人步上紅毯，還保持零離婚率，是大甲地區金牌媒人婆。林伍珠說，往年最多一年有媒合5對結婚，這10年越來越少人前來登記，去年僅有2對結婚，年輕人都時興網路交友，加上女性意識抬頭，不婚女性增加，目前相親簿有10多名男性個資，卻沒任何女性的名單，根本難以介紹。現代人晚婚，愛情跟婚姻觀改變，這兩年第二春對象增加，今年工會旅遊，有1名58歲未婚男子，拜託作媒，也常有離婚或喪偶中老年男子登門請託。

廣告 廣告

顏楊來好說，幫同學一名47歲兒子介紹過20多名女性，卻都無法成功，男方是國立大學碩士，在科技大廠當工程師，有房有車，但就是太男性主義，建議男性要體貼噓寒問暖，才能擄獲芳心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

內政部：解職中配村長鄧萬華依法有據 花縣府無另行解釋空間

館長遭爆逼員工「睡館嫂」 律師李怡貞揭補償心態

