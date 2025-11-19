網路交友花3000元買點數「有好康」 73歲翁反悔竟收血腥照恐嚇

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化1名73歲蔡姓老翁日前在網路交友APP結識年輕女子，被甜言蜜語迷得心花怒放，女子還表示，只要幫忙購買3000元apple點數，就有「好康的」(性交易)，令蔡男感到心動，走進超商準備付款，但他臨時覺得不對勁想反悔，沒想到對方立刻傳來血腥照片與恐嚇訊息，嚇得他不知所措。所幸店員通報警方到場勸阻，成功阻詐。

警方表示，員警到場時發現蔡翁正準備購買3000元點數。員警上前詢問用途，他卻面露難色、一度支吾其詞。直到警方耐心安撫、提及多起類似案例後，他才卸下心防哭訴：日前在交友軟體結識一名年輕正妹，以性交易為誘餌，要求以點數付款，他拒絕後，對方隨即傳來血腥照片和威脅訊息，逼他「一定要買」，否則會對他不利，讓他嚇得跑到超商準備付款。

員警檢視雙方對話紀錄後，告知蔡翁這是典型的「假交友結合恐嚇」詐騙手法。詐騙集團先以美色或愛情為誘餌，取得信任後便要求購買遊戲點數(因點數追蹤難、變現快)支付，一旦受害者猶豫或拒絕，隨即以暴力、黑道尋仇等話術進行恐嚇，逼迫就範。

經員警一番勸說，蔡翁恍然大悟，差點險入陷入詐騙圈套，這才放下心中大石，感謝警方與店員的協助，並順利返家。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

