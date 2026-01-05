網路交友詐騙再現 警聯手行員成功識破詐騙手法

圖說：基隆市第四分局中華路分駐所長黃俊翰。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】115年1月2日下午，基隆市警察局第四分局中華路分駐所接獲轄內金融機構報案，表示有民眾疑似遭遇詐騙。警方隨即派遣警員黃俊翰前往現場處理，經初步了解，劉姓老翁在網路交友平台上認識了一名女子，該女子告知他，若想繼續約會，必須先儲值成為平台的VIP會員，劉翁未加警覺，欲匯款至對方提供的帳戶，並依指示前往金融機構申辦網銀，準備日後方便進行網路轉帳。

行員在處理劉翁的業務時，察覺到異樣，便主動關心並詢問詳情。經過了解後，銀行員工向劉翁解釋，這種透過網路交友要求先行儲值的方式，極有可能是詐騙行為，警方也隨即協助向劉翁說明詐騙的常見手法，並成功預測出對方可能會使用的話術，這才讓劉翁恍然大悟，意識到自己已經成為詐騙的受害者，打消匯款念頭。

基隆市警察局第四分局提醒，民眾切勿輕信網路陌生人，如遇對方以各種名義要求匯款或提供個人資訊，皆應立即提高警覺。若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。