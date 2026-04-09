網路交友陷阱再現 假匯款真詐財 警民聯手即時攔阻

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【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林臺西地區近日傳出一起網路交友詐騙案件，詐騙集團以「匯款受阻」為由，誘騙被害人寄出金融卡，所幸在超商店員與警方合作下及時識破詐術，成功守住民眾財產安全。

臺西分局指出，該名老婦透過網路認識陌生男子後，對方以匯款新臺幣5萬元為誘因，聲稱因帳戶問題需取得金融卡協助處理，並指示寄送方式。老婦不疑有他，依指示前往超商準備寄件。

所幸店員察覺異常，立即通報臺西分局協助。警方到場後詳細查證，確認為常見詐騙手法，並向老婦說明金融卡外流可能衍生的人頭帳戶及洗錢風險。

臺西分局強調，近期類似案件頻傳，詐騙集團多利用民眾對金錢的期待心理設局，呼籲民眾提高警覺，切勿隨意交付金融帳戶資料，以免淪為詐騙工具。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）