網路交友「抽血陷阱」民眾在民宅內被取血

近日一名民眾A先生投訴，他透過網路認識一名女性後，被邀請參加所謂的「儀器試驗」，需提供血液樣本並承諾給予營養金作為報酬。然而，整個過程充滿可疑之處，包括抽血地點位於民宅、執行抽血的「護士」未穿著專業服裝也無證件，且抽血後A先生身體不適卻遭對方封鎖聯繫。此事件引發了對非法人體試驗、個人資料安全以及相關部門權責劃分的諸多疑慮。

A先生在4月間認識了一位自稱楊小姐的女性，對方表示正在招募人員進行儀器試驗，需要血液樣本，並承諾根據抽血量給予相應的「營養金」。抽血選項有500cc或250cc兩種，完成後即可獲得報酬。然而，A先生在抽血後開始感到身體不適，多次聯繫楊小姐反應狀況，對方卻直接將他封鎖，導致完全無法取得聯繫。

A先生回憶整個過程充滿疑點，他表示：「抽血地點設在民宅的三四樓，而且執行抽血的是一位年輕女性，她既沒有穿著專業白袍，也沒有出示任何證件。」更令人擔憂的是，抽血設備看起來也不專業。A先生表示：「我現在非常擔心，一來聯絡不上對方，二來根本找不到人，沒有任何電話可以聯繫。」

在起疑後，A先生發現這個所謂的受試方案竟然是在臉書社團上公開張貼招募的。當他嘗試向1999市民專線反映時，卻遭遇中央與地方政府部門互相推諉的情況。北市衛生局要他詢問中央衛福部，而衛福部又將他轉回北市衛生局處理。

對此，北市衛生局長黃建華在接受議員張斯綱質詢時表示：「抽血行為若未事先報備，衛生局一定會依法開罰。」目前衛生局已針對涉案護士未報備執業開罰6000元。黃建華進一步解釋：「這個案件涉及儀器測試和人體研究，管理權責分屬食藥署和醫事司，我們已經將案件函送衛福部，並持續進行調查。」黃建華也指出，目前調查顯示該機構似乎無法出示相關儀器測試的申請文件。

專家提醒民眾，網路交友需特別謹慎，尤其是當對方要求提供血液等敏感個人資料時更應提高警覺。血液中包含大量個人生物資訊，一旦被不當使用，當事人可能毫不知情就已面臨風險。

