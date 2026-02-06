網路代購機票現省5千？ 達人揭手法：99.99%都是詐騙

很多人過年連假選擇出國旅遊，傳出網路上有便宜的代購機票服務，但旅遊達人卻提醒，很有可能是詐騙。（示意圖，資料照）

年假出遊旺季將至，近期各家航空公司都在推出促銷優惠機票搶客，然而網路上有人發現，竟然出現一種「代購機票」的服務，原價1萬6,000元的機票直接下殺變成1萬0,888元；對此，旅遊部落客「小氣少年」提醒，這些99.99%都是詐騙。

「小氣少年」在臉書粉專分享，Threads上有網友在詢問，看到幫人代購機票的服務，比自己訂便宜好幾千，「這個安全嗎？合法嗎？」並表示原本要價1萬6,000元的機票，找代購竟只要1萬0,888元，甚至時段任選、都不用加價。

廣告 廣告

「小氣少年」發文直言，「這種99.99% 都是詐騙」，時間還任選，就和「保證獲利」差不多的意思。他解釋，機票、旅遊的騙術很多樣，例如用「假信用卡」幫你買機票，或是先拿你的錢去投資、補投資虧損，等到買機票的人要出國了，才去買機票給你，過去也有發生過的真實案例，建議要購買機票或旅遊票券，還是找航空公司或有立案的旅行社，比較有保障。

網購便宜機票 YTR登機口前慘被擋

事實上，知名YouTuber「我是老爸」去年就發生過疑似購買機票被詐騙的事件。他在社群平台分享，他透過一個比較不知名的訂票網站購買美國西雅圖到德州的機票，價格比官網訂便宜約2千元台幣，未料當他在西雅圖機場完成報到、準備登機時，卻在登機口前被擋下來。地勤人員直接告訴他「這是一個騙局」，稱該訂票網站偷了他的錢、盜用別人的信用卡。

老爸2025年10月自曝買機票遭遇詐騙。（翻攝自「我是老爸，我不要當爸！」臉書）

「老爸」感嘆，詐騙很會利用時間差。疑似是該網站用別人的信用卡購票，但在登機前被持卡人發現並止付，導致機票無法使用。「老爸」事後也透露，該網站有寄信給他，辯稱應該是機位超賣才不讓他登機，但他駁斥，表示該班機根本沒有客滿，就算是超賣，也應該是協調改下一班機，而非叫他再買一張票。事件被爆出後該網站也主動表示願意退款並賠償損失，然而「老爸」則不禁懷疑，自己的信用卡號是否也在訂票的過程中被外流、成為下一個買票人的風險？

更多鏡週刊報導

YTR老爸自曝「買機票遭詐騙」！被拒絕登機 訂票網站私信盼下架影片

合體好姐妹悼念大S 范瑋琪在墳前脫口一句話遭批「白目」

飛日本這11個機場 在桃機可先辦「日本入境事先確認」！期限只到2/25