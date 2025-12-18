網路使用者也步入「高齡化」 最新調查揭關鍵數據

〔記者邱巧貞／台北報導〕財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)近日公布2025年度《台灣網路報告》，從這項委由國立陽明交通大學進行調查的數據中，不僅可看見數位基礎建設的成熟，似乎也浮現台灣社會走向高齡化對網路使用樣貌帶來的影響。

根據調查，2025年台灣整體上網率達88.75%，較2024年的88.39%僅微幅增加0.36個百分點；其中固網上網率為69.77%，行動上網率高達87.12%，5G行動上網率亦攀升至40.76%。數據顯示，在網路基礎建設已相當完備的情況下，「能否上網」的近用問題大致獲得解決，整體上網率的成長空間逐漸趨於飽和，台灣數位發展正邁入從「普及」轉向「深化應用」的新階段。

值得注意的是，高齡族群的網路使用狀況出現明顯變化。調查顯示，70歲以上長者的上網率由2024年的50.20%提升至2025年的53.80%，一年增加3.6個百分點。這一方面反映出高齡者數位參與度逐步提升，另一方面也可能與「世代效應」有關，過去已熟悉網路操作的中壯年族群，隨著年齡推移進入高齡階段，自然拉升整體長者族群的上網比例。

然而，數據同時揭露另一層結構性挑戰，在未上網族群中，高達82.13%表示「沒有學習意願」，且有學習意願者的比例，已從2024年的8.23%下降至2025年的4.45%，這也意味著，台灣數位落差問題已不再單純是「不會用」，而是逐漸轉為「不想用」或「覺得沒有必要用」。

本次調查亦發現，線上醫療服務(7.86%)、政府公共服務(7.56%)與網路購物(7.55%)等貼近生活需求的應用，最能激發未上網者未來嘗試使用網路的動機，這也顯示如何讓未上網族群感受到使用網路的實質價值，成為數位包容政策深入推進的關鍵課題。

