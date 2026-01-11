網路假中醫賣不明來源特效藥 糖尿病患水腫惡化住院

網路購物詐騙手法層出不窮，近期刑事警察局發現詐騙集團轉向惡意兜售醫藥用品，鎖定有疾病困擾的民眾下手。詐團在網路社群平台假冒醫師身分投放醫療廣告外，在接觸網路就診的患者前更會開發各類疾病的醫囑話術，誘使患者購買所宣稱的「特效藥」，藉此牟取暴利，至於被害人服藥後的身體狀況，詐騙集團往往不懂裝懂、置之不理，甚至延誤病情，危害健康。

刑事局提到，北部一位陳姓慢性病患者，於去（114）年7月在Facebook看見一則假冒中醫師楊賢鴻的醫療廣告，宣稱可改善糖尿病及四肢水腫等症狀。民眾點擊廣告後加入名為「中醫養生」的LINE好友，對方冒用楊賢鴻身分進行線上問診，並推薦購買不明來源藥品。被害人聽後信以為真，以貨到付款方式購買該藥品，收到包裹後見該藥品外包裝雖精美，但卻未標示任何藥品成分，假醫師隨後再透過LINE說明用藥方式，並宣稱需搭配後續療程方能改善病情，民眾因而分4次購買該藥品，前後共支付約20萬元。直到去年底，民眾原有病症不僅未見改善，水腫情形反而更加惡化，最終須住院接受治療，事後民眾回撥包裹寄件公司電話查證，發現號碼無法接通，始驚覺受騙，便向警察機關報案。

廣告 廣告

刑事局分析指出，詐騙集團近來濫用AI科技，得以輕易冒用專業人士身分，於網路販售不實商品。尤其假冒專科醫師高價兜售藥品的詐騙手法近期有升溫趨勢，甚至以AI生成虛構醫師形象與賣藥影片，藉此取得民眾對「白袍專業」的信任。刑事局提醒，醫療行為應於實體醫療院所進行，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。如對醫師身分或醫療機構感到存疑，可上衛福部醫事查詢系統確認或上打詐儀錶板了解相關詐騙手法及撥打165反詐騙諮詢專線查證。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園家庭教育中心工作坊、講座接力登場 親子共學玩春聯、學理財

快戴口罩！桃園6測站空氣品質不佳 東北風挾帶境外污染