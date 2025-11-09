網路假資訊亂傳 英男憂「精力不足」尋求不必要的睪固酮療法

健身房滑手機示意圖。取自pexels圖庫



近期有不少AI生成的假醫學影片散播錯誤訊息誤導長輩，英國則有網紅拍片宣傳錯誤訊息，導致不少男性認為自己「精力」不足，去醫院尋求他們實際上並不需要的睪固酮療法，給原本已經量能吃緊的英國國家醫療保健服務（NHS）帶來更多負擔。

《衛報》8日報導，要確定睪固酮不足，需要有症狀出現、並進行多次血液檢驗，醫院才能開睪固酮替代療法（TRT）的針劑或口服藥。然而，近期在社群平台TikTok和Instagram上出現大量影片，卻向網友推廣睪固酮可以當成保健食品那樣自行補充，稱這種激素可以改善精神不佳、注意力不集中、性慾減退等狀況。

於是越來越多男性去醫院尋求睪固酮替代療法。倫敦帝國學院（Imperial College London）生殖內分泌學與男性生殖學會主席賈亞希納（Channa Jayasena）表示，醫院發現不少男性去私人診所做了血液檢測，然後被告知他們需要睪固酮。

賈亞希納表示，在一次有300名內分泌醫生參與的全國會議上，大家發現彼此都遇到同一個情況，「以往來就診的通常都是腎上腺疾病和糖尿病患者，但現在尋求睪固酮療法的人擠滿診間」，嚴重影響國家醫療保健服務的運作。

網紅助長了這種亂象。《衛報》發現，TikTok上有些網紅幫私人診所打廣告，宣傳說可來做血液檢測，接著便推廣睾酮療法。這些網紅從私人診所拿了好處，並分享折扣碼和贈品，鼓勵男網友們去檢查睪固酮濃度然後進一步接受「治療」。

例如有段影片是一名男性一邊做著啞鈴彎舉，一邊說「去做睪固酮檢測吧，私訊我，可以有20英鎊」；另一段影片則是提供免費驗血，並告訴男性們這可以幫助他們「掌控自己在床上的表現」。

醫生警告，不必要的服用睪固酮，會增加血栓、心臟問題和情緒障礙的風險，還可能導致不孕，因為「這會抑制睪丸和大腦發出的正常激素訊號」，所以醫生在開藥時還會開其他藥物來抑制這種情況。

