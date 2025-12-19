網路傳「張文我兄弟，下個目標高雄車站」 警長槍執勤上緊發條

鐵路警察配長槍巡邏。警方提供



通緝犯、27歲張文19日在台北車站、北捷中山站投擲煙霧彈，且隨機砍人，最後自己墜樓身亡，造成9死傷慘劇。全國各地警方針對公共車站加緊巡邏查察，豈料，網路傳出貼文「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點，高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整。」鐵路警察局高雄分局不敢大意，由科偵人員等單位啟用調查。

網友留言指出「你以為網路發文不用負責嗎」、「這一定要讓他紅」、「北齊」。

廣告 廣告

針對19日張文在捷運台北車站丟擲煙霧彈，造成9人死傷慘劇後，鐵路警察局立即啟動加強防範措施，包含一、提高見警率：加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫及立即應處。

二、強化聯防機制：協同臺、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

三、快速通報及反應：各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。

四、現場應變處置：接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

五、持長槍執勤戒備：警力全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備，讓民眾安心。

更多太報報導

4死5傷！台北車站「丟煙霧彈」再逃中山站隨機砍人 27歲逃兵墜地亡

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜