網路兒子報好康投資美金 警直球對決揭穿假孝心

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名66歲陳姓婦人，疑邊接聽電話邊操作自動提款機（ATM），路人見狀認為婦人疑似遭詐騙，趕緊請郵局行員報警。台中市烏日警分局表示，員警獲報到場了解，婦人起初強調沒有被騙，婉拒員警關心，還憤然急著離去。員警擔心婦人轉換地方匯款，直接和詐團成員電話直球對決，這才讓婦人看清對方的真實面目，避免被騙。

烏日警分局表示，轄區龍井分駐所所長林佑軒及警員廖唯喬等人，日前10時許獲報抵達郵局時，陳姓婦人已提領了1萬元現金，急著離開現場。員警趕忙將陳婦攔下，解釋詐騙類型與手法。但陳婦堅稱：「這是要匯給我兒子的錢！」極力否認遭到詐騙。

警方表示，員警請陳婦打電話給所謂的「兒子」求證，沒想到電話那頭，竟傳來一聲帶有濃濃非本國人口音的模糊回應。員警一再追問陳婦姓名，對方馬上支吾其詞，最後被嚇到秒掛電話。員警檢視陳婦和對方的聊天紀錄，發現是典型「假投資」詐騙手法，原來陳婦透過通訊軟體，認識了1名男網友，對方認婦人當乾媽，近來更推薦婦人購買美金投資，聲稱保證獲利，從此不用辛苦在農地工作。

烏日警分局長劉雲鵬提醒，若有網友提出匯款、借錢或投資等要求，務必提高警覺，這可能就是詐騙。切勿輕信對方、隨意轉帳。如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免辛苦錢落入詐騙集團手中。

照片來源：台中市警方提供

