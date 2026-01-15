網路兜售3兩黃金 買家藉口「廚房火烤辨真偽」從後門溜了 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名周姓男子日前在網路兜售3兩黃金，結果一名鍾姓男子私訊周男表示要購買，雙方並在本月6日相約在民權東路上一家茶行面交。孰料交易過程中，鍾男聲稱要將黃金拿到廚房「火烤」查驗真偽，結果卻趁機從茶行後門溜之大吉，周男發現已為時已晚，警方獲報後循線逮捕鍾男。

警方調查，周男日前在網路張貼訊息表示要出售三兩黃金，鍾男看到後便私訊回覆周男欲購買，雙方也在本月6日相約在民權東路上一家茶行驗貨面交，孰料鍾男卻藉口表示，要將黃金拿到廚房火烤，以辨別真偽，接著就拿著黃金往廚房走去，周男等了一會兒不見鍾男返回，才知道鍾男早已從後門落跑。

警方獲報後調閱監視器，發現鍾男事前就先將車輛停放於茶行附近的巷弄內，再徒步至茶行與周男見面，得手黃金後再從茶行後門離開，然後駕車離去，明顯是預謀犯案。

警方經過追查循線掌握鍾男與女友住在新北市新莊區，8日前往將他逮捕，鍾男坦承在拿走黃金後，翌日就至金飾店變賣，得手55萬元，不過警方在他的租屋處未發現現金，鍾男也不鬆口交代現金流向。警方訊後依詐欺罪嫌，將鍾男移送法辦。

