網路創意私房菜是毒據點 暗號點餐大麻送上門

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣刑事警察大隊，日前查獲涉嫌非法持有及吸食第二級毒品大麻案，向上溯源擴大偵辦後，鎖定1名詹姓主嫌為販毒集團首腦。南投縣刑大表示，詹嫌將自身開設的餐館，包裝成提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」的網絡廚房。利用特定的「餐點名稱」或「菜色組合」，作為交易大麻等毒品的暗號。專案小組長期跟監蒐證，見時機成熟，循線上門查緝詹嫌經營的餐館，當場起獲研磨器、小分裝大麻、吸食器、電子磅秤、分裝袋、罐裝大麻葉、捲煙紙等。

南投縣刑大表示，佯裝成顧客的癮君子，以點餐名義，例如透過「1份特製香草燉飯」，代表1單位的大麻，或是以「升級套餐」暗示更高的劑量。這種新型的販毒模式，利用一般餐飲業的語言和流程，企圖躲避警方的查緝和一般人的懷疑，使得毒品交易隱匿性更高，對社會造成極大危害。

警方表示，專案小組長期跟監蒐證，見時機成熟，循線前往詹嫌經營的餐館搜索，當場於餐館廚房內，起獲研磨器3組、小分裝大麻9包、吸食器2組、電子磅秤2台、分裝袋3包、罐裝大麻葉2罐、濾嘴2包、捲煙紙1包、行動電話2支等相關證物。而且循線追查出購買大麻的流向，分別至南投縣埔里鎮、集集鎮及魚池鄉等處，查獲詹嫌及下游購毒者買家等共8人。全案訊後依毒品罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦。

南投縣警局局長謝宗宏表示，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。請民眾勿心存僥倖，警方將持續強化網路巡邏與監控，針對利用新興科技和暗語，進行毒品交易的行為，實施深度打擊，並聯合各界力量，深化校園及社區的反毒教育。

照片來源：南投縣警方提供

