網路卡影片轉圈？也許該換台新世代路由器了

▲專家指出升級Wi-Fi 7路由器的三大關鍵：更穩定的多裝置連線、無死角的穩定訊號、替未來裝置預留頻寬。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 現代生活早已離不開網路，從在家開會、追劇、到孩子線上學習、家電連結雲端、手機自動備份照片，都仰賴穩定的連線品質。然而，網頁載不出來、影片持續轉圈、會議畫面定格等，仍是許多人的日常困擾。其實問題多半並非來自網速本身，而是家中的路由器仍停留在 Wi-Fi 5 或 Wi-Fi 6 世代，無法應付多裝置同時上線的需求。今年雙11檔期，正是淘汰老舊設備、升級 Wi-Fi 7 的最佳時刻——只要比 Wi-Fi 6 多花幾百元，就能享受更快、更穩、更低延遲的新世代連線體驗。

為什麼要換 Wi-Fi 7？三大升級關鍵一次看

多人同時連線不塞車：

現代家庭同時追劇、線上開會、上課、智慧家電上傳資料，Wi-Fi 7透過Multi-Link Operation（MLO）技術，可同時運用多頻道進行資料傳輸，有效降低干擾與延遲，即使多裝置同時上線也能保持穩定不卡卡。

每個角落都有好訊號：

Wi-Fi 7全面支援EasyMesh組網技術，只要搭配訊號延伸器即可在家中各空間實現無縫連線及切換，不再有Wi-Fi死角。

為未來裝置預留頻寬：

隨著4K/8K影音、AR/VR、雲端遊戲與智慧家電普及，Wi-Fi 7的320 MHz超寬頻與 4K-QAM高密度編碼可提供更高資料傳輸率與更低延遲，讓未來應用都能順暢運行。

▲Archer GE230 BE3600 雙頻Wi-Fi 7路由器，電競路由器入門首選，高速穩定，打造零延遲遊戲與居家網路體驗。（圖／業者提供）

專家推薦：四款Wi-Fi 7路由器 從入門到旗艦，全面升級你的日常網速

入門應用首選：Archer BE220 BE3600雙頻 Wi-Fi 7 路由器

入門價即可體驗Wi-Fi 7的流暢網速，最高3.6 Gbps雙頻傳輸與Gigabit連接埠，滿足影音、辦公及大型檔案傳輸需求。支援EasyMesh技術，全家移動上網也能自動切換最佳訊號，適合首次升級Wi-Fi 7的小家庭或租屋族。

入門電競首選：Archer GE230 BE3600 雙頻 Wi-Fi 7 路由器

這款路由器非常適合平時追劇、打手遊的族群。型俐落有型，支援 5 GHz 2882 Mbps ＋ 2.4 GHz 688 Mbps 雙頻高速傳輸，並配備2.5G高速連接埠。搭載「Turbo遊戲加速功能」，可一件強化遊戲表現。外觀採 賽車風格設計，支援可自訂RGB燈效與專用遊戲面板，是平時追劇、偶爾打遊戲的使用者最聰明的升級選擇。

▲Archer BE9700三頻Wi-Fi 7路由器，全面覆蓋全家裝置，支援 4K8K 串流與沉浸式 ARVR 遊戲。（圖／業者提供）

高階家庭/玩家最愛：Archer GE400 BE6500 雙頻 Wi-Fi 7 路由器

專為有在玩電腦遊戲或 PS5 等主機遊戲的玩家設計，兼顧工作與娛樂需求。一機即可應付高速上網、影音串流與遊戲對戰，擁有6.5 Gbps高速雙頻搭配6支外接天線與波束成形技術（Beamforming），讓全屋訊號更穩定。內建「Turbo遊戲加速功能」，針對PC遊戲優化Ping值與延遲；雙2.5G連接埠提供極速有線連線，適合多裝置家庭或對連線品質有進階需求的玩家。

極速旗艦款：Archer BE9700三頻 Wi-Fi 7 路由器

入門首選的 Wi-Fi 7 三頻路由器，備有 10G 連接埠，支援高達 9.7 Gbps 的極速傳輸，可輕鬆支援 NAS、桌機或高階電競設備。6支外接天線結合波束成形技術，並支援EasyMesh無縫組網，打造全屋零死角的Wi-Fi 7體驗。

▲RE235B支援雙頻Wi-Fi 7（最高 3.6 Gbps）與 2.5G 有線連接埠，輕鬆延伸訊號覆蓋範圍，讓樓上、陽台、偏遠房間都能享受高速穩定連線。（圖／業者提供）

延伸訊號好幫手：RE235BE 雙頻 Wi-Fi 7 訊號延伸器

若家中仍有Wi-Fi死角，可搭配Archer系列（BE220、GE230、GE400、BE9700）使用RE235BE 雙頻 Wi-Fi 7 訊號延伸器。RE235B支援雙頻Wi-Fi 7（最高 3.6 Gbps）與 2.5G 有線連接埠，也支援EasyMesh 無縫組網，輕鬆延伸訊號覆蓋範圍，讓樓上、陽台、偏遠房間都能享受高速穩定連線。

▲多款 Wi-Fi 7 路由器限時優惠中，入門首選、新品首降一次登場，升級網路正是時候！（圖／業者提供）

升級家中舊款路由器，最佳入手時機就在雙11

Wi-Fi 7技術逐漸成為市場主流，無論是電競玩家、遠距上班族或智慧家庭使用者，都能從穩定、高速、低延遲的連線體驗中獲得更好的體驗。若家中仍使用Wi-Fi 5、Wi-Fi 6的路由器，現在正是汰舊換新最好機會。為響應雙11購物節，TP-Link推出多款Wi-Fi 7電競與旗艦路由器限時優惠，最高下殺至6折起：

Archer GE230 BE3600雙頻 Wi-Fi 7 路由器（入門電競首選），11月7日至11月11日，限時特價 NT$2,499（原價 NT$2,999）。

Archer BE9700 三頻 Wi-Fi 7 路由器（新品首降），11月7日至11月11日，限時特價 NT$4,999（原價 NT$5,999）

RE235BE BE3600雙頻Wi-Fi 7 延伸器，11月7日至11月11日，限時特價 NT$1,999（原價 NT$2,299）。

Archer GE400 BE6500雙頻 Wi-Fi 7 路由器，11月12日至11月19日，限時特價 NT$3,399（原價 NT$4,399）

Archer BE220雙頻 BE3600Wi-Fi 7 路由器（新品首降），11月20日至11月30日，限時特價 NT$1,899（原價 NT$1,999）。

