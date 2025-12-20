網路嗆下個攻擊地高雄車站？警方連夜鎖定六IP帳號

一早大批警力集結，特勤中隊荷槍實彈在高雄車站巡邏。（圖／東森新聞）



北捷隨機殺人事件後，有人在網路po文嗆聲說，他是張文兄弟，下一個目標是高雄車站，雖然在15分鐘後就刪文，但警方追查IP已經鎖定６個帳號，巧合的是，兇手哥哥正好因為工作定居高雄，他自稱已經五年沒有跟弟弟聯繫，由於高雄周末活動相當多，除了遭點名的高雄車站，高捷美麗島站，左營車站，中央公園等，高雄市加派234名警力高度戒備。

一早大批警力集結，特勤中隊荷槍實彈，在高雄車站巡邏，全都因為北捷隨機殺人事件後，有人在網路上PO文，說自己是兇手張文的兄弟，還點名高雄車站是下一個目標，雖然15分鐘後刪文，到底是惡作劇還是仿效，高雄市警方連夜追查IP，鎖定6個帳號排除1個，還有5個帳號其中也有境外帳號，兇手哥哥住高雄也完成訪查。

高雄市長陳其邁：「因為他哥哥的工作地，是在這邊，但是據他的兄長表示，家裡大概跟這個嫌犯，已經有五年沒有聯絡，也不清楚他現行居住的地方，跟他活動的這些狀況。」

高雄被點名是下一個作案目標，全市維安升級，尤其高雄車站是天井設計，萬一有人蓄意鬧事，半開放的空間，警方不敢大意，其他包括高捷美麗島車站、高鐵左營車站都加派警方，尤其高雄周末活動多，中央公園有聖誕生活節，晚上還有演唱會，美麗島三鐵共構的高鐵左營站，高雄市加派234名警力高度戒備，警方也鎖定台中車站與捷運加強巡邏。

民眾：「如果遇到這種情形，你要怎麼辦，我會想怎麼跑，你會不會覺得害怕，會啊會擔心。」

霹靂小組荷槍實彈直接上捷運車廂，車站裡也到處都能看到大批員警來回的巡邏，張文隨機殺人事件後，從北到南各車站維安拉警報。

