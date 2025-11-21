太平深夜上演「網路互嗆」現實版！兩派人馬各召集好友「談判」，卻演變成持球棒互毆衝突，警方獲報後迅速鳴笛到場，這才阻止事態惡化。事後共13人被依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，警方強調要杜絕暴力、維護治安，呼籲民眾勿因言語紛爭而訴諸暴力，否則必將接受法律制裁！

網路嗆聲變真人PK！太平深夜13人持球棒追打，警全數送辦。(圖／翻攝記者爆料網)

台中太平區921公園附近發生一起嚴重的暴力事件，兩名男子因網路互嗆而各自召集朋友於深夜談判，最終演變成持球棒追打的衝突。12號凌晨1點多，7部車輛停在路中央，大批人馬下車開始推擠，其中一方甚至持球棒揮舞，直到警方鳴笛到場才紛紛逃離。警方經過調查後，已將13名涉案人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，希望藉此杜絕暴力行為。

警方鳴笛到場才紛紛逃離，經過調查後，將13名涉案人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦。(圖／翻攝記者爆料網)

在台中太平區921公園旁的馬路上，一場網路口角竟然演變成真實世界的暴力衝突。12號凌晨1點多，附近住戶被一陣喧鬧聲驚醒，隨即報警處理。當時有7部車輛停在路中央，車上跳下許多人開始互相推擠，其中一方甚至拿出球棒揮舞，場面相當混亂。約三分鐘後，警方鳴笛抵達現場，所有人立即跳上車逃離，警方也開車在後方追趕。

一場網路口角竟然演變成真實世界的暴力衝突。(圖／翻攝記者爆料網)

事後，多名男子推擠及持球棒的畫面被曝光。警方調閱周邊監視器，透過車牌追查涉案人員。經調查發現，這場衝突源於29歲李姓男子和21歲洪姓男子在網路上留言互相嗆聲，一氣之下各自號召好友，半夜跑到路中「談判」，結果演變成推擠打架的局面。

警方調閱周邊監視器，透過車牌追查涉案人員。(圖／TVBS)

太平分局偵查隊長施明志表示，李男在案發當下有遭洪男推打，但暫時不提告訴。不過，為了杜絕暴力，警方決定主動偵辦此案。在21日，警方通知雙方涉案人共13人到案說明。

網路嗆聲搬到現實拼輸贏的事件，不僅造成公共安全問題，也嚇壞不少民眾。(圖／TVBS)

這起從網路嗆聲搬到現實拼輸贏的事件，不僅造成公共安全問題，也嚇壞不少民眾。最終，警方依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，將13名嫌犯全數送辦，展現執法單位對於維護社會秩序的決心。

