中部中心／黃毓倫、林韋志、張家維 南投報導

張文攻擊事件過後，南投縣警方在網路巡邏發現一則貼文，發文者自稱張文是他的哥哥，還說會完成他的遺願，在台中殺一千多人，警方報警檢察官指揮偵辦，查出嫌犯是19歲羅姓男子，從事木工裝潢，警方先到他豐原工作處逮人，再去東勢住處搜索，檢方已經向法院聲請羈押獲准！

南投警方跨區辦案，來到台中抓人，因為這名男子，日前在網路貼文聲稱，張文是我哥哥，他的遺願我會幫他完成，在台中麥當勞殺50人，台中秀泰影城殺500人，豐原愛買殺1000人。還強調這是張文哥哥跟他說的，甚至預告在過年期間，開始犯案，會帶汽油彈、手槍、開山刀手榴彈等，最後說他跟張文是同一個組織。

網路嗆"完成張文遺願"台中殺千人 檢警火速逮人法辦

嫌犯發文聲稱張文是他的哥哥，預告過年會開始犯案。（圖／民視新聞）









南投縣刑警大隊長蕭榮哲：「12月23日在抖音等網路社群，蒐報一則網路貼文，內容刻意與日前台北市，隨機攻擊事件相互連結，意圖造成社會恐慌，引發不當觀感，嚴重影響公共秩序，與社會人心安定，隨即報請南投地檢署，防範恐怖攻擊應變小組（偵辦）。」

張文攻擊事件造成社會恐慌，各地警方都不敢大意，看到有人在網路自稱跟張文同組織，還要完成他的遺願，警方先到嫌犯豐原工作處逮人，再到嫌犯住處搜索，看看有沒有不法違禁品。

檢警進一步調查發文者身分背景，嫌犯是19歲羅姓男子，住在台中東勢，從事木工裝潢，因為在網路嗆殺一千多人，落網後隨即遭到羈押。

南投地檢署主任檢察官賴政安：「家住台中之羅姓男子，發表意欲連續殺人之，恐嚇危害公眾言論，迅速指揮警方拘提被告到案，並於昨晚（24日）向法院，聲請羈押獲准。」





警方火速逮捕發文者，移送南投地檢偵辦。（圖／民視新聞）









不要以為在網路發文，警方找不到你，南投檢警用行動證明打擊犯罪的決心，嫌犯當天發文當天就落網，隔天就被羈押，張文殺人事件造成社會恐慌與難以撫平的傷痛，警方審慎防範有心人有樣學樣，及時攔阻犯罪！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

