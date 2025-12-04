網路團購、電商賣場全中鏢！ 新北查獲4起非法販售動物用藥開罰36萬

〔記者羅國嘉／新北報導〕近年網路社群與電商購物盛行，民眾為求方便或低價，常透過臉書粉絲專頁或網路賣場購買商品。新北市動物保護防疫處表示，今年查獲4起未具許可證即違法販售動物用藥案件，卻在網路平台或實體店面販售含寄生蟲預防藥在內的多種動物用藥品，已明顯違反「動物用藥品管理法」。依規裁罰4案共36萬元，呼籲民眾切勿從非法管道購買。

動保處長楊淑方指出，今年4起違規案件遍及多元通路。有業者在LINE社群以團購方式販售「心疥爽」、「碩騰寵愛PLUS(貓)」等藥品；也有賣家利用臉書粉絲專頁並串聯LINE販售「滴即樂」、「蚤不到」；另有民眾在iOPEN Mall刊登販售「犬新寶」；甚至實體藥局也未經許可販售「壁逃逃-S」。依規定，所有動物用藥販售業者皆須經所在地主管機關審查核發許可證，未經許可的網路銷售與實體販售皆屬違法。

廣告 廣告

楊淑方表示，民眾選購動物用藥時應認明外包裝標示的品名與許可證字號，如「動物藥入字第OOO號」或「動物藥製字第OOO號」，並清楚標示「動物用」字樣、有效成分、含量、用法用量及適應症等資訊。合法藥品必須由專任藥品管理技術人員管理，無論是動物醫院或持證販賣業者皆需符合法規。即使是販售觀賞魚等非處方藥品的商家，也須取得動物用藥販賣業許可證。

楊淑方說，飼主為保障動物用藥安全，應循合法通路購買，並應由專業獸醫師診斷後使用，以免誤用或劑量錯誤影響健康。依規定，動物用藥不得於網路販售，未經核准製造或輸入的藥品均屬違法，將處9萬至45萬元罰鍰；若販售未經許可的偽藥或禁藥，更可處6個月以上5年以下徒刑，並得併科500萬元以下罰金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效

