網路學造假 陸15青年印表機製1081萬假鈔

中國大陸幾乎都使用電子支付 ，但假鈔還是相當氾濫。最近大陸公安部破獲多起假鈔犯罪，讓警方驚訝的是，其中一個犯罪集團的成員，都是20幾歲的年輕人。他們利用網路學會造假技術後，在家用印表機印了台幣上千萬的假鈔，而且他們不只賣假鈔，還會技術輸出，教別人怎麼印假鈔，從中牟利。

北京公安查獲一起假鈔案，15名嫌犯全都是未滿30歲的「00後」，甚至還有未成年，用家用印表機就能製造偽鈔。（圖／大陸央視）

北京公安破獲一起大型假鈔製造案！

北京公安 趙全生：「我們衝進的時候，窩點的印表機還在唰唰唰轉著，一張張嶄新的百元大鈔，從機器嘴裡邊吐出來，空氣中瀰漫的都是墨水味。」

北京公安突襲假鈔集團據點時，多台印表機仍在運轉，印出的假鈔面額包括一百、五十、二十和十元，加總超過兩百五十萬人民幣，約合新台幣一千零八十一萬元。

更讓警方訝異的是，十五名嫌犯全都是未滿三十歲的「00後」，其中甚至還有未成年。

他們供稱，是在網路上學會造假技術，購買相關設備後，利用虛擬幣結算方式銷售，甚至傳授造假技術，從中牟利。

大陸民警 vs. 假鈔嫌犯：「製造假鈔？」「對。」「帶我去看，哪裡？帶我去！」

四川瀘州近期也破獲另一個假鈔集團，現場查獲超過一百六十五萬人民幣假鈔。

四川瀘州公安 胡迅：「都是五十元的假幣，現場就查獲了電腦、印表機、裁紙機，還有製作假鈔用的A4紙。」

雖然中國大陸大部分消費早已以行動支付為主，但狡猾的假鈔集團，仍鎖定習慣用現金的長者，以及網紅店面裡警覺性較低的年輕店員下手。

大陸央視新聞報導，店員一邊幫客人點單、一邊忙著做奶茶，接過嫌疑人遞來的百元假鈔後，根本無暇驗鈔就直接找錢。另一家服飾店也遇上相同情況，嫌犯不僅用假鈔騙走上百元的衣服，還倒拿一把零錢。

浙商銀行北京分行負責人 李鑫：「咱們拿著錢以後，看正面的金額，真鈔五十元和十元，是由綠色變成藍色。」

專家提醒，辨別假鈔除了變色油墨外，還可以用手觸摸。真鈔在國徽、「中國人民銀行」字樣及毛澤東頭像處，會有明顯凹凸感。若摸起來平滑無感，就很可能是假鈔。

