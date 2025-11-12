網路家庭第三季營收轉正！年增1% 電商本業連兩季正成長

網家B2C電商本業Q3營收77.11億元，年增2.1%，連兩季維持正成長。圖為網家董事長詹宏志。資料照



網路家庭集團今日（11/12）召開董事會並公布第三季財務報告。本季合併營收為新台幣85.32億元，年增1.0%。其中，B2C電商本業營收達77.11億元，年增2.1%，成功連兩季維持正成長趨勢，營運費用年對年亦下降，整體虧損幅度進一步收斂，營運結構優化效益持續顯現。

雖然整體消費環境仍顯疲弱，網家持續聚焦電商核心本業與效率提升，整體營運逐步轉佳。進一步觀察，3C品類持續是主要成長動能，本季營收年增3.1%，主要挹注來自 Nintendo Switch，其次，iPhone 新機系列及電玩周邊等商品熱銷，消費動能延續至暑期檔期與開學季，推升整體電子商務銷售表現。另一方面，網路家庭集團除核心電商本業外，旗下各轉投資子公司營運亦展現正向動能。

本季營運亮點包括：金融科技部門第三季營業收入達新台幣5.9億元，本季年增9.1%；交易市集部門維持穩定獲利；其他部門相較去年年對年虧損持續收斂，其中，跨境電商子公司「比比昂」於第四季正式與日本Amazon Business進行API串接合作，該平台持續深化與日本跨境策略夥伴合作，將導入更多跨境商品，帶動消費族群成長，為集團帶來長期品牌與營收協同效益。

整體而言，網路家庭集團前三季合併營收258.81億元，年減幅持續收斂至2.5%；其中，第三季合併營收新台幣85.32億元，合併營業虧損為6,954萬元，較去年同期的9,579萬元顯著收斂。合併稅前淨損5,400萬元，歸屬母公司稅後淨損1.34億元，每股淨損0.66元，較去年同期的每股淨損1.21元明顯改善。

展望第四季，看好年終消費季，PChome 24h購物已啟動多項創新服務，包括推出「OPENPOINT點數折抵」功能，正式加入擁有1,900萬會員的uniopen會員生活圈，強化OMO (Online Merge Offline)平台點數經濟的串聯與回購誘因；同時推出「PChome超速配」快速到貨服務，率先覆蓋北北桃都會區的7-ELEVEN門市，以「晚上下單，一早取貨」模式滿足都會用戶即時購物需求。

在雙11檔期期間，「PChome超速配」服務於物流高峰期中表現穩定，配送時效維持高水準，整體訂單量較前期顯著成長，顯示快速到貨服務需求提升，亦展現物流營運效能與服務韌性。同時，PChome 24h購物旗下「RMN業務（零售媒體廣告聯播網）」在雙11檔期期間表現亮眼，整體營收年增達三位數字，反映品牌主對平台廣告與精準行銷的信心。

整體來看，PChome 24h購物統計11月9至日10日雙11高峰期，全站業績較去年同期成長雙位數；主購日11月11日晚間8點尖峰時段，業績較去年同時段更近翻倍成長。

隨著普發萬元入帳、雙12、聖誕節與尾牙檔期接續登場，PChome 24h購物預期在OMO服務策略與物流優化推進下，持續提供消費者更便捷的購物體驗，進一步強化PChome 24h購物的平台價值與差異化，構築更具韌性與競爭力的電商生態系。

