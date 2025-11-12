網路家庭集團第三季營收轉正年增1% 電商本業營收續連兩季正成長

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】網路家庭集團（8044-TW）今（11/12）日召開董事會並公布114年第三季財務報告。本季合併營收為新台幣85.32億元，年增1.0%。同時，在3C品類銷售動能續強下，個體營收（即B2C電商本業－PChome 24h購物）達77.11億元，年增2.1%，成功連兩季維持正成長趨勢，營運費用年對年亦下降，整體虧損幅度進一步收斂，營運結構優化效益持續顯現。

雖然整體消費環境仍顯疲弱，網路家庭集團持續聚焦電商核心本業與效率提升，整體營運逐步轉佳。進一步觀察，3C品類持續是主要成長動能，本季營收年增3.1%，主要挹注來自 Nintendo Switch 2、iPhone 新機系列及電玩周邊等商品熱銷，消費動能延續至暑期檔期與開學季，推升整體電子商務銷售表現。

B2C電商本業（即PChome 24h購物）第三季營運重點如下：

新機潮帶動3C銷售動能：從銷售端觀察，隨著夏季電玩與手機新品上市潮到來，Nintendo Switch 2新機買氣熱絡，推升遊戲與相關週邊商品銷售，帶動站上7月份數位品類業績成長。此外，iPhone 17新機系列開賣搶購人流量激增15%，亦帶動通訊品類的銷售動能成長。

行動端營收占比續增：PChome 24h購物亦持續優化前端使用者體驗，包含App版面改版與搜尋功能強化，推升行動端營收占比續增，展現用戶黏著度提升的趨勢。

倉儲營運與資源配置持續提升：本季PChome 24h購物整體倉出訂單中，已提升至90%是由A7倉（PChome林口A7智慧物流園區）出貨，倉庫整合有效的降低運費率。此外，網家亦持續拓展電商賦能服務，「3PL第三方倉儲業務」本季的收益年增雙位數；「RMN業務（零售媒體廣告聯播網）」亦逐季成長，將持續投入深化與承接更多元的客戶，並於電商基礎建設拓展新事業擴張潛力。

另一方面，網路家庭集團除核心電商本業外，旗下各轉投資子公司營運亦展現正向動能。本季營運亮點包括：金融科技部門第三季營業收入達新台幣5.9億元，本季年增9.1%；交易市集部門維持穩定獲利；其他部門相較去年年對年虧損持續收斂，其中，跨境電商子公司「比比昂」於第四季正式與日本Amazon Business進行API串接合作，該平台持續深化與日本跨境策略夥伴合作，將導入更多跨境商品，帶動消費族群成長，為集團帶來長期品牌與營收協同效益。

整體而言，網路家庭集團114年前三季合併營收258.81億元，年減幅持續收斂至2.5％；其中，第三季合併營收新台幣85.32億元，合併營業虧損為6,954萬元，較去年同期的9,579萬元顯著收斂。合併稅前淨損5,400萬元，歸屬母公司稅後淨損1.34億元，每股淨損0.66元（EPS -0.66），較去年同期的每股淨損1.21元（EPS -1.21）明顯改善。

展望第四季，看好年終消費季，PChome 24h購物已啟動多項創新服務，包括推出「OPENPOINT點數折抵」功能，正式加入擁有1,900萬會員的uniopen會員生活圈，強化OMO (Online Merge Offline)平台點數經濟的串聯與回購誘因；同時推出「PChome超速配」快速到貨服務，率先覆蓋北北桃都會區的7-ELEVEN門市，以「晚上下單，一早取貨」模式滿足都會用戶即時購物需求。

在雙11檔期期間，「PChome超速配」服務於物流高峰期中表現穩定，配送時效維持高水準，整體訂單量較前期顯著成長，顯示快速到貨服務需求提升，亦展現物流營運效能與服務韌性。同時，PChome 24h購物旗下「RMN業務（零售媒體廣告聯播網）」在雙11檔期期間表現亮眼，整體營收年增達三位數字，反映品牌主對平台廣告與精準行銷的信心。

整體來看，PChome 24h購物統計11月9至日10日雙11高峰期，全站業績較去年同期成長雙位數；主購日11月11日晚間8點尖峰時段，業績較去年同時段更近翻倍成長。隨著普發萬元入帳、雙12、聖誕節與尾牙檔期接續登場，PChome 24h購物預期在OMO服務策略與物流優化推進下，持續提供消費者更便捷的購物體驗，進一步強化PChome 24h購物的平台價值與差異化，構築更具韌性與競爭力的電商生態系。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站查閱