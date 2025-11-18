「網路巨擘」Cloudflare遭攻擊！全球網站大當機 FB、IG遭波及

全球多個網站於今（18）日晚上7時30分，因為網路服務巨擘Cloudflare出現技術異常，其中包括Facebook、Instagram及其他社群媒體平台同時出現當機情況。

網路服務巨擘Cloudflare出現技術異常，其中包括Facebook、Instagram及其他社群媒體平台同時出現當機情況。（資料示意圖／翻攝自Photo-ac）

根據香港科技媒體HKEPC及英國《獨立報》（Independent）報導，這一事件影響範圍廣泛，甚至連負責監測網路服務狀況的DownDetector也一度無法運作。Cloudflare在事件發生後不久發表聲明，確認全球網路服務確實出現問題，但具體原因仍在調查中。

廣告 廣告

此次故障的影響從台灣時間19時30分開始擴大，使用Cloudflare服務的網站普遍顯示「Internal Server Error」錯誤訊息，或停留在「正在驗證您是否是人類」的畫面。據悉，這一異常情況與上個月AWS的技術問題導致的全球性網路亂流相似，Cloudflare目前正全力調查事故原因，後續狀況仍待更新。

延伸閱讀

美「金州殺手」涉數十起謀殺性侵 栽在「GG僅小指頭大」

靠吃解決熊害？日野味餐廳暴紅「一客5500日圓」供不應求

影/人熊鬥智！北海道現「高智商」巨熊破解捕獸籠畫面曝