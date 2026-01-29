網路平台賣保險稱「免體檢」「無年齡上限」 吸金2.8億主嫌求刑13年

金安保網路平台從民國109年起非法經營保險業務，以「免體檢」、「無年齡上限」等話術銷售「安心33專案」、「益壽年年專案」等，吸金逾2.8億元。新北地檢署今依違反保險法等起訴9人，其中負責人張男具體求刑13年。

金安保網路平台從民國109年起非法經營保險業務，以「免體檢」、「無年齡上限」等話術銷售「安心33專案」、「益壽年年專案」等，吸金逾2.8億元。新北地檢署29日依違反保險法等起訴9人。（中央社資料照）

新北地檢署檢察官王涂芝去年10月指揮刑事警察局偵辦非法經營保險業務案，查出金安保網路平台自民國109年10月30日間起銷售「安心33專案」、「益壽年年專案」，宣稱會員每月繳互助費新台幣3600元，每年支付1200元年費，互助費繳滿36期後可享高利潤回報，終止契約者可領取原繳費用的110%，吸引民眾加入。



檢方指出，金安保公司負責人張姓男子、吳姓監察人、丁姓執行長等9人，明知金安保並非金管會核准的保險業務機構，卻將安心33專案以「免體檢、「無年齡上限」且終身保障等話術包裝行銷，還將後期會員繳交的現金交給前期會員，製造會員有實際獲理賠的假象。



檢方查出金安保為讓會員介紹他人加入，設置業務、主任、經理及總監4個階級，可從互助費按比例抽成作為招攬佣金，將安心33專案款項變現挪為己用，犯罪所得至少逾2億8153萬元。



檢方調查還發現，張男等人還在公司收支財務報表上，偽造記載已將會員互助費及年費提撥15%作為安定基金，讓不知情的會計師事務所製作不實損益表、資產負債表等。



檢方今天偵結全案，張男等9人涉違反組織犯罪條例、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌，依法起訴。其中，檢方認為張男長年假互助之名行詐取高額犯罪所得，欺壓社會弱勢，且將款項用於出國享樂、購買精品、開豪車等，至今未見悔改，也未與被害人達和解，建請從重判處13年以上有期徒刑。