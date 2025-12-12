網路廣告招募關懷員電訪新住民 移民署：求職詐騙

（中央社記者劉建邦台北12日電）移民署今天表示，近期網路出現以新住民家庭服務中心招募關懷員的求職廣告，稱電訪新住民就有高額薪資，此廣告非官方或官方委外廠商發布，為詐騙手法，民眾勿上當。

移民署發布新聞資料表示，近期在網路發現以新住民家庭服務中心招募遠距關懷專員的廣告頁面，經查，此廣告是以某獵才顧問公司刊登，工作內容提到電訪就可輕鬆賺錢，此為求職詐騙，呼籲民眾注意。

依移民署提供圖片顯示，此求職詐騙廣告內容提到只要與新住民電訪聊天，並提供協助轉介等資源，每次30分鐘訪談就可獲得報酬新台幣200元，且擅長泰語、印尼語、菲律賓語等報名者，報酬更高。

移民署表示，此網路廣告非官方或官方委外廠商發布，且工作內容刻意標榜彈性兼職、輕鬆賺錢等吸睛話術，民眾務必求證，勿輕易受騙上當，有求職需求應透過合法人力平台，保障自身權益。（編輯：李錫璋）1141212