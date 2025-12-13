網路廣告稱可投資批發獲利 刑事局：詐騙手法

（中央社記者劉建邦台北13日電）刑事局今天表示，近期投資批發詐騙的網路廣告常見，歹徒以保證獲利、只需支付成本金等為誘因，邀民眾加入陌生LINE群組，進而騙取民眾金錢及個人資料。

刑事局發布新聞資料表示，住北部的鍾姓女子11月在臉書（Facebook）看到商品銷售兼投資的網路廣告，好奇點入連結，後續被要求與陌生網友私加LINE。

警方說，對方邀鍾姓女子加入以投資為號召的LINE群組，並稱加入後需回傳姓名、電話、住址、銀行帳戶等個人資料，歹徒再假冒投資客服人員說明批發投資的作業方式。

廣告 廣告

警方表示，詐騙集團還提供網站連結，要鍾姓女子申請帳號就能選擇批發商品投資，對方還稱選定商品且支付成本金就可賺利潤。

鍾姓女子向警方表示，依對方指示陸續匯款4筆成本金，共新台幣3萬餘元，期間還收到5000元利潤回饋金，讓鍾女以為投資就有穩定收入。

警方說，鍾姓女子後續想提領回饋金時，卻突然無法登入帳號，經反映後被要求加入假客服LINE帳號，假客服要求須支付額外費用才能解鎖，才驚覺遇詐騙，立即報警。

刑事局分析鍾姓女子遇到是投資批發詐騙手法，歹徒常用社群平台投放廣告，內容稱「批發投資、自動化收益、專人帶單」等話術吸引民眾，再以假網站操作與假客服帶投資，要求被害人支付成本金，

警方說，詐騙集團會先發小額利潤回饋，最後稱無法登入、需驗證、帳號異常為由，再度要求匯款，民眾發現帳號被封、無法領款、對方失聯才驚覺受騙。

刑事局表示，要求先匯款才能投資的網站皆有高風險，勿輕易提供銀行帳戶、身分證影本、銀行簡訊OTP碼等敏感資料的投資網站，遇詐騙應立即停止匯款，保留對話、匯款證明、網站截圖，撥165專線或報警處理。（編輯：龍柏安）1141213