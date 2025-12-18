網路影片引恐慌！警民聯手阻台中陸配清空60萬存款

台中一名61歲黎姓女子日前瀏覽一則關於年金新制的網路影片，因誤解內容以為年金帳戶即將遭凍結，心生恐慌急忙趕往郵局準備將新台幣60萬元存款全數提領。員警接獲通報後趕抵現場，耐心說明政府不會無故凍結民眾帳戶，連一旁提款的民眾也出聲安撫，黎婦這才撕碎取款單，鬆了一口氣。

台中一名61歲黎姓女子日前瀏覽一則關於年金新制的網路影片，因誤解內容而以為年金帳戶即將遭凍結，心生恐慌急忙趕往郵局準備將新台幣60萬元存款全數提領。（圖/警方提供）

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員黃琨閎及傅炫華於12月9日上午11點多，獲報轄內郵局通報疑有民眾遭詐，隨即趕往現場協助釐清。經了解，61歲的黎姓陸配平時常透過影音平台觀看影片，近日瀏覽到一則關於2026年金新制的影片，內容提及有四類人從下個月開始，退休金將毫無預警停發，甚至已領取的金額也可能被追討，令她心生恐慌。

黎婦與友人討論後越想越不安，深怕自己的年金帳戶即將遭到凍結，遂急忙前往郵局，打算將帳戶內新台幣60萬元全數提領。警方了解來龍去脈後向她說明，政府不可能無故凍結民眾帳戶，極有可能是誤解相關影片內容。見她仍擔心日後無法提領存款，警方更進一步解釋，即便發生金融機構倒閉，也有存款保險制度保障存款人權益。

由於黎婦情緒激動，引起現場其他民眾注意，就連在一旁提款的民眾也忍不住聲援警員表示，台灣不會領不到錢，ATM就有錢，他剛去領了，讓警員忍俊不禁。黎婦也跟著笑了出來，坦言自己就是害怕帳戶凍結了怎麼辦。

黎女近日瀏覽到一則關於2026年金新制的影片，內容提及有四類人從下個月開始，退休金將毫無預警停發，甚至已領取的金額也可能被追討，令她心生恐慌。（圖/警方提供）

郵局工作人員耐心勸說。（圖/警方提供）

警方指出，隨著科技與社群媒體快速發展，網路已成為民眾獲取資訊的重要管道，然而平台上充斥著標題聳動的AI影片，內容常真假交雜，且多鎖定年長族群，外表看似專業，實則容易誤導。警方提醒，網路訊息傳播迅速，民眾接收資訊時務必提高警覺，避免落入不實資訊或詐騙陷阱。

警方表示，如有疑慮，可透過台灣事實查核中心、COFACTS真的假的等平台查證，共同阻斷假訊息流傳。

