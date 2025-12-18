網路影片引恐慌 警民聯手阻婦清空存款

▲婦人誤解網路影片內容，以為年金帳戶即將遭凍結，急忙趕往郵局準備將存款全數提領。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名61歲的黎姓女子日前瀏覽一則關於年金新制的影片，因誤解內容而誤以為年金帳戶即將遭凍結，心生不安急忙趕往郵局準備將存款全數提領。警方到場了解來龍去脈後，耐心說明政府不會無故凍結民眾帳戶，連一旁的民眾也出聲安撫，她這才撕碎取款單，鬆了一口氣。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員黃琨閎及傅炫華於12月9日上午11點多，獲報轄內郵局通報疑有民眾遭詐，隨即趕往現場協助釐清。經了解，61歲的黎姓陸配平時常透過影音平台觀看影片「獲取新知」，近日瀏覽到一則關於2026年金新制的影片，內容提及有四類人從下個月開始，退休金將毫無預警停發，甚至已領取的金額也可能被追討，令她心生恐慌。與友人討論後越想越不安，深怕自己的年金帳戶即將遭到凍結，遂急忙前往郵局，打算將帳戶內新臺幣60萬元全數提領。

▲ 網路平台充斥著標題聳動的AI影片，民眾接收資訊時務必提高警覺。

警方了解來龍去脈後向她說明，政府不可能無故凍結民眾帳戶，極有可能是誤解相關影片內容，見她仍擔心日後無法提領存款，更進一步解釋，即便發生金融機構倒閉，也有存款保險制度保障存款人權益。由於黎婦情緒激動，引起現場其他民眾注意，就連在一旁提款的民眾也忍不住聲援員警：「臺灣不會領不到錢，這裡（ATM）就有錢了，我剛去領了！」讓員警忍俊不禁，黎婦也跟著笑了出來，坦言：「我就怕呀，凍結了怎麼辦！」

警方指出，隨著科技與社群媒體快速發展，網路已成為民眾獲取資訊的重要管道，然而平台上充斥著「很多人不知道！」、「權威醫師專業揭密」等標題聳動的AI影片，內容常真假交雜，且多鎖定年長族群，外表看似專業，實則容易誤導。警方提醒，網路訊息傳播迅速，民眾接收資訊時務必提高警覺，避免落入不實資訊或詐騙陷阱；如有疑慮，可透過台灣事實查證中心、COFACTS 真的假的等平台查證，共同阻斷假訊息流傳。（照片記者鄭瑞芳翻攝）