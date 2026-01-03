網路影片教你把錢討回來？ 她喊別上當：2次詐騙 鎖定受害人2特質下手

近來網路出現宣稱可以把詐騙的錢討回來的影片，都是二次詐騙。示意圖。本報資料照片

詐騙橫行，近來網路出現宣稱可以把詐騙的錢討回來的影片，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，這種都是二次詐騙，不要再傻傻去被騙。

巴毛律師表示，這些出現在抖音還是reels的影片，不管自稱律師還是什麼顧問，「說可以幫你把被詐騙的錢討回來的，一律都是詐騙」。

這種二次詐騙影片鎖定已經被騙過的人下手，巴毛律師表示，一是顯然比較好騙，二是心靈正脆弱。「遇到詐騙沒有別的辦法，趕快報警」，至於有交付帳戶、密碼，還是幫領錢的，趕快找律師，其他的一律別相信。

