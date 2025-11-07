網路影片暢飲「200萬年冰川水」超誘人 專家警告：你在喝遠古病毒的時空膠囊

米羅警告，冰川水對於人體的健康不確定性極大，可能飲用後無事發生，卻也可能一口就致命。（圖／翻攝IG／Doctor Myro）

社群平台上常可看到各種帶有觀光宣傳意味、在極地環境飲用「冰川水」的影片，由於冰川水質在鏡頭下顯得晶瑩剔透，看起來十分讓人也想喝上一口。不過有美國醫師在網上公開分享案例，有男子在未經煮沸的狀況下，直接用杯子撈取冰川的水飲用，僅僅數小時後就出現劇烈腹痛、腸鳴、嘔吐與腹瀉等症狀。醫師警告，看似純淨的冰川水中其實暗藏致命風險，其中可能暗藏存活超過數十萬年甚至百萬年的遠古微生物與病毒。

美國網紅醫師米羅‧費古拉（Myro Figura）日前透過社群帳號「Doctor Myro」分享一段影片，片中有2名男子在阿拉斯加一處冰川前，用杯子舀取融化的冰水，邊喝邊宣稱：「這是地球上最純淨的水！」然而，米羅醫師警告：「千萬別喝下這些古老的微生物！」

米羅指出，許多現今冰川融化的冰川水，凍結時間可以追溯到數十萬甚至上百萬年前，這些冰川水如同「時間膠囊」一般，封存了許多遠古的細菌、病毒與寄生蟲，以現代人體的免疫系統完全無法抵禦。

根據科學研究，冰川深處確實存在「活化石」級微生物。如中國西藏古里亞冰帽（Guliya Ice Cap）中，科學家發現超過1.5萬年前的微生物仍具活性；而南極泰勒冰川（Taylor Glacier），更有研究人員在2017年於《自然》（Nature）期刊發表論文，證實其中發現存活近200萬年的細菌。研究指出，這些微生物在冰川的無氧、低溫環境下會進入休眠狀態，以極為緩慢的新陳代謝速率得以存活，但若接觸人體溫暖腸道，即可能迅速復甦並繁殖。

米羅指出，這些古老的微生物菌種與現代常見的病原體截然不同。我們的身體是歷經長期演化，才能對抗空氣、水源中漂浮的各種常見細菌，然而對這些深藏於冰川深處的「遠古入侵者」卻毫無防備能力，常見風險包括：

‧蘭氏賈第鞭毛蟲（Giardia）：寄生蟲，引發劇烈腹瀉、腹脹，症狀可持續數週。

‧隱孢子蟲（Cryptosporidium）：耐氯、抗藥性強，導致嚴重脫水；

‧其他未知的古老菌種：可能引發新型腸道感染，且以現有抗生素無法對抗。

因此，米羅認為這些冰川水對於人體的健康不確定性極大，可能飲用後無事發生，卻也可能一口就致命。他在影片結尾感慨：「大自然的美，值得欣賞，但不是用嘴巴。」他呼籲網友轉發警示，別讓「嘗鮮」變成「送醫」。





