網路徵人帶物、賣行李額度藏陷阱！ 旅遊達人嚇傻：不怕遇到壞人？

近來網路上常見有人徵求能否從機場幫忙帶東西，甚至想販售自己的行李額度，而這看似微不足道的小忙，卻可能讓人面臨高額罰款甚至刑責。旅遊達人「最懶少年」就示警，有時陌生人聲稱「只是小東西」、「幫忙一下啦」，全部都可能是陷阱。

「最懶少年」日前在臉書粉專發文表示，最近看到不少人在社群平台上找人「幫忙拿東西」或「賣行李額度」，讓他忍不住替這些人捏把冷汗，「現在的人到底是有多勇？完全不怕遇到壞人？」

「最懶少年」提醒，機場不是可以大意的地方，不是自己的東西，應牢記「不拿、不碰、不代」，這不是不熱心的表現，而是要保護好自己，「不認識的人請你帶東西？直接No；陌生人行李放你旁邊？立刻閃遠一點。各種『只是小東西啦』、『幫忙一下啦』，全部都可以是陷阱。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「這我不敢，互不認識，有問題就糟了，說都說不清」、「上次一個更勇的是徵求智利機場幫忙帶行李回台灣的，竟然還有人肯幫忙，勇者」、「很多國家販毒是死罪，台灣是犯罪天堂，管理鬆散，不代表其他地方也一樣喔」、「毒品走私罪都超重的」、「要進一次小黑屋才會記得痛」、「帶東西我真的只敢幫忙帶認識的人，不然誰知道裡面藏了什麼東西」。

也有人說到，「你情我願有何不可？可以讓彼此方便很多」、「以前有個案例是，一個母親請人幫他的小孩帶一隻大玩偶，說是行李放不下了……結果過海關的時候才被發現玩偶裡塞滿了毒品」、「三不五時在住國外的台灣人社團裡就會看到兜售所謂的『空間』，曾經看過10公斤150歐元的案例，主打一個不賺白不賺的概念」。

