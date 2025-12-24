網路恐嚇公眾 南投地檢提聲押被告

南投警方逮到嫌犯移送地檢署，晚間聲押羅姓男子。（縣警局提供）





台北發生隨機攻擊案件後，南投縣刑警隊在網路巡邏時，發現一名羅姓男子涉嫌在抖音、臉書等網路社群媒體，發表恐嚇公眾的言論，立即報請南投地檢署指分由「防範恐怖攻擊應變小組」成員李英霆檢察官偵辦，經指揮南投縣府警察局派員搜證，於23日台中豐原拘提被告到案，且於24日晚間訊問後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌，嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要性，向法院聲請羈押。

廣告 廣告

張文案發生後，南投地檢署立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，防範恐怖攻擊模仿效應擴散，以維護公共安全及社會秩序。而縣警局更是嚴陣佈防。

不料23日地檢署就接獲警方報稱有人涉嫌散發要攻擊的言論，且於網路張貼文章，表示：「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，該文章甚至明白指出會於過年期間展開攻擊，言之鑿鑿，刻意與日前臺北市隨機攻擊事件連結。

此一網路貼文經刑警大隊於網路巡邏時發現，立即向地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」聯繫窗口通報，經專責小組成員討論後，立即採取相關偵查迅速於台中拘獲被告，阻絕不法。

南投地檢署強調，該署成立的「防範恐怖攻擊應變小組」，針對類此涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之危害公眾安全案件，仍將持續秉持從速、從嚴、從重原則偵辦，期藉由強力執法，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散，以維護公共安全及社會秩序。

南投縣警察局長謝宗宏呼籲，網路言論並非法外之地，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌的言論，均將依法查辦；民眾如發現疑似不法或具危險性之網路訊息，請即向警方通報，共同維護社會治安。

更多新聞推薦

● 北市隨機攻擊事件後戒備跨年、春節維安 北市府：12/26測試細胞簡訊發送