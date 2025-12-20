網路恐嚇貼文 陳其邁巡視高雄車站：已掌握多個IP

（中央社記者林巧璉高雄20日電）北捷昨晚發生攻擊事件，事後有人在網路貼文恐嚇「下個目標是高雄車站」。高雄市長陳其邁今早到高雄車站巡視表示，目前掌握多個IP全力追查，台鐵、高鐵、捷運等將加強警戒。

北捷昨晚發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，造成多人傷亡。不料有人晚間在網路社群貼文恐嚇，稱與張文是「一個組織」，更揚言下個目標是「高雄車站」，引發社會關注。目前警方已鎖定數個IP位置，其中包含境外IP。

陳其邁今天上午至高雄車站巡視並對現場警察喊話，北捷無差別攻擊事件引起社會大眾關注，有任何可疑或危及到治安等狀況，一定要全力排除，並運用優勢警力執法。執行勤務過程中也要提升警戒，確保自身與市民安全，接下來車站等交通樞紐都是執法重點。

陳其邁會後接受媒體聯訪表示，目前已初步掌握留言IP位置，多個IP中也包含境外IP，警方掌握到6個IP，目前有一個排除；現也與警政署和相關國安單位密集聯繫，全力追查中。相關重要交通場站也都會加強警力安排。

媒體詢問，高雄近期活動相當多，中央公園的「高雄聖誕生活節」今晚就有演唱會，預期將湧進大量人群。陳其邁表示，將全面提升維安強度，包括警力布署與巡查密度；整體警力派遣的優先順序都會全面提升。針對大型表演、跨年活動等都會事前進行警力演練，確保市民參加活動的安全。

針對北捷攻擊事件凶嫌的哥哥在高雄工作，陳其邁表示，昨天已完成查訪，因為犯案人哥哥的工作地在高雄，根據他的兄長表示，家裡跟嫌犯已有5年沒有聯絡，不清楚嫌犯現行居住地以及活動狀況，相關查訪資料已彙整給台北市警察局與警政署。（編輯：林恕暉）1141220